Парламентът объжда на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Парламентът обсъжда на първо четене законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията, внесен от „Прогресивна България“.

В началото на първото редовно правителствено заседание на новия кабинет Радев заяви, че внесените в Народното събрание законопроекти за противодействие на нарастването на цените са само първа стъпка, като предстои същинската работа по набелязване на още мерки:

„Които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция. Да укрепва, да защитава българския производител, да води към по-къси вериги на доставки“

С промените, коиото се обсъждат днес в НС, се предлага разширяване на обхвата на забранените нелоялни търговски практики. Създава се електронен централен регистър за проследимост по веригата на доставки, въвежда се забрана за налагане на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Цената се приема за прекомерно висока, когато значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба. Предвидена е възможност Комисията за защита на конкуренцията да налага временни мерки до приключване на производството. Целта е да се предотврати продължаване на вредно поведение, когато съществува риск от сериозно или трудно поправимо увреждане на конкуренцията.

Явор Гечев от „Прогресивна България“ (ПБ) посочи, че се опитват да направят регулация на пазара без да дават задължителни цени. Сърцето на това законодателно предложение е допълнението в нелоялните търговски практики, които до този момент бяха 13, посочи той. Гечев обясни, че централният регистър няма да влезе цялостно и бързо, а поетапно ще изсветлява цялата структура на пазара и ще намали административната тежест. Той отбеляза, че се въвежда и понятието „съвместно господстващо положение“ и „прекомерно високи цени“.

От опозицията подкрепиха допълването на нелоялните търговски практики, но изразиха опасения, че заради мерките в законопроекта търговците могат да вдигнат превантивно цените.

Богдан Богданов („Продължаваме промяната“) оцени като положителна мярка разширяването на обхвата на забраните за нелоялни търговски практики. Той обаче посочи, че ако се въведат репресии срещу вдигане на цените, икономическите оператори могат да вдигнат цените веднага.

Владислав Панев („Демократична България“) посочи, че законопроектът предполага повече натиск от държавните към търговците и производителите, което не е ефективно, и изрази опасения за превантивно поскъпване на продуктите още преди законите да са влезли в сила.

Константин Проданов („Прогресивна България“) обясни, че днешният законопроект върви ръка за ръка с промените в Закона за защита на потребителите, които ще бъдат обсъдени утре в пленарната зала. Той посочи, че разширената дефиниция на нелоялни търговски практики влиза веднага след като законът бъде приет. Вдигане сега превантивно на цени, за да се избегне да ги вдигат впоследствие, няма да стане, защото другият закон, който ще се гледа утре, предвижда удължаване на закона за въвеждане на еврото с една година, отбеляза Проданов. Няма как превантивно да вдигнат цените, защото ще трябва да обосноват защо ги вдигат, обясни той.

Атидже Вели (ДПС) посочи, че очакванията на хората за справяне с високите цени са насочени към по-голяма роля на държавата. Затова ще подкрепим първите стъпки на управляващите в тази посока, посочи тя. Депутатът от ДПС коментира, че с централизирания регистър се създава излишна тежест за малките производители.

Явор Гечев (ПБ) посочи, че преките доставки са изключени от регистъра. Първият търговец въвежда данните в регистъра, малките ги няма и земеделците ги няма, обясни той.

Димо Дренчев („Възраждане“) коментира, че този законопроект няма да окаже влияние върху цените, поне не през тази година, но е стъпка напред. Недейте да назначавате още хора в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и да вдигате държавните разходи, призова той.

Милен Трифонов (ПБ) се съгласи, че мерките няма да заработят от първия ден, но Министерският съвет (МС) ще направи всичко възможно максимално бързо да бъдат приети съответните наредби. КЗК в момента е с ограничен ресурс и, ако няколко допълнителни служители ще допринесат да се ограничат цените, това би бил оправдан ресурс, смята той.

Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) каза, че законопроектът ще получи подкрепа от групата на ГЕРБ-СДС, защото са необходими бързи мерки за справяне с повишаващите се цени. Той посочи, че шест месеца е твърде дълъг срок за подготовка на наредбата. Според него може по-амбициозно да работи МС и мнозинството.

Константин Проданов (ПБ) прие забележката и се съгласи, че сроковете могат да бъдат и по-кратки.