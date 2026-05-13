Прокурорската колегия отказа да наказва Сарафов заради изтекла давност, образува дело на Русинова за Петьо Еврото

Давността изтече заради забавянето на прокурорската колегия да се произнесе в спешен порядък по предложенията, както изрочно бях поискал, коментира Андрей Янкулов
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува образува дисциплинарно производство на бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, сега директор на Национална следствена служба.
За сметка на това образува дело срещу Емилия Русинова, и.ф. ръководител на СГП, съобщи ВСС.
За Сарафов прокурорите се позоваха на изтекала давност ( чл. 310, ал. 3, изр. 2 във връзка с чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт) по две от предложенията за налагане на дисциплинарно наказание, остналите обаче не били доказани.
Андрей Янкулов настоя Сарафов да бъде дисциплинарно освободен за уронване престижа на съдебната власт и подкопаване на доверието в нея в битието му на главен прокурор.
Той изложи пет групи аргументи в искането си за наказание на Борислав Сарафов.
Конкретно посочените две предложния, на които била изтекла давността са свързани с безпрецедентното становище на Сарафов и ПРБ срещу ВКС, когато съдът обяви, че след 21 юни 2025 г. той е загубил процесулна лигитимност като и.ф. главен прокурор. Както и за поискания от него отвод на съдия Мирослава Тодорова по разследване срещу самия Сарафов, а cъщo тaĸa и за иcĸaнeтo мy дa бъдaт oтcтpaнeни вcичĸи члeнoвe нa Cъюзa нa cъдиитe oт възмoжнocттa дa ce вĸлючaт в избopa нa cлeдвaщ cъдия зa paзcлeдвaнe нa глaвния пpoĸypop.