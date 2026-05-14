Крум Зарков: Заради бездействие на политиците стигнахме до закони за патологията в съдебната власт

Предложените промени в съдебната власт печелят време за кардинално решение за избор на нов ВСС, заяви бившият правосъден министър Крум Зарков, сега председател на БСП пред Нова нюз.

Тези законопроекти бяха очаквани и аз поздравявам и мнозинството и другите инициатори, че показват с внасянето им, че темата съдебна реформа ще е сред приоритетните, че те разбират, че са необходими бързи действия, защото ситуацията е нетърпима от доста дълго време.

В крайна сметка тези законопроекти регламентират една прекалено слаба ситуация на един орган, който заради бездействието на НС и действията на самите си членове допринесе за това да настъпи страшен хаос в нашата система. Според него настоящите промени се опитват да сложат спирачка и да спечелят време за кардинално решение – нов ВСС. Зарков подчерта, че законодателният процес все още е в ранен етап и окончателни решения няма.

„Първо нека да уточним, че в правна комисия бяха приети три законопроекта на първо четене“, заяви той и добави: „Тепърва това, което ще излезе от Народното събрание като краен законодателен продукт, подлежи на дискусии“.

Зарков коментира спорния текст, който наред с ограниченията на кадровите решения на ВСС с изтекъл мандат, допуска по изключение кадровият орган да взема решения при „обоснована необходимост“. Зарков предупреди за потенциални рискове.

„От една страна се казва, че той повече не може да извършва определени действия, от друга страна той все пак съществува и Конституцията му възлага важни функции“, заяви той.

„Рискът е, че легитимираме ситуация на орган с изтекъл мандат, който продължава да функционира. Оставянето на възможност за изключение може да обезсмисли самото ограничение“, поясни Зарков.

Той заяви, че би премахнал „вратичката“ и обясни още, че откакто КС допусна принципът на непрекъсваемост да е по-важен от мандатния принцип, за да не блокира системата заради друг орган, който бездейства (в случая НС б.р.) на практика

системата оттогава само гангренясва.

В крайна сметка, според мен, е по-добре мъчителен край отколкото мъка безкрай.

Бившият правосъден министър обвърза кризата и с политическата отговорност през годините.

„Тази криза придоби грандиозен мащаб заради бездействието на Народното събрание и действията на овластени лица в съдебната власт. Причините са две – бездействие на законодателя и дефицит на правосъзнание“, посочи той. Така се стигна

до законодателство на патологията.

„Все едно да учим анатомия по разпадащите се органи, а не по здравото тяло“.

Той допълни, че подобни мерки могат да бъдат само временни и аварийни.

„Има логика хора, които са били членове на ВСС по право, да не могат да бъдат редови членове, защото са упражнявали влияние дълго време. Тези текстове трябва да се четат много внимателно на светлината на практиката на Конституционния съд“.

Подчерта, че проблемът не е само юридически, а и обществен. „Тези болести на българската демокрация не могат да бъдат излекувани с процедурни правила“, каза той.

Обобщи, че промяната не е само в законите и правилата, а в съзнанието и духа на работа.

Той коментира и политическата ситуация в БСП, както и бъдещите президенти избори. „Аз не обикалям страната, за да търся кандидати за президенти. Аз обиколих из цялата страна и няма да спра, защото няма да се примиря с ролята на социалистическото движение в България към този момент“, заяви Зарков.

По отношение на Илияна Йотова каза: „Тя е много добър президент, един от най-авторитетните социалисти, ако не и най-авторитетните“, но добави, че е рано да се каже дали тя ще бъде предложена от БСП за държавен глава в коалиция с „Прогресивна България“.

