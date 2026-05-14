КС: Парламентът не е имал управленска компетентност да задължава с решения кабинета „Гюров"

De Fakto 14.05.2026

Конституционният съд обяви за противоконституционно решението на 51-ото Народно събрание, с което през март задължи служебното правителство на Андрей Гюров да предприеме мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ.

Съдът  установява, че законодателят е приел решението извън установената му с Конституцията и със законите бюджетна управленска компетентност.

Съдия докладчик по делото е проф. Сашо Пенов.

В мотивите си Съдът посочва, че оспореното решение противоречи на принципа на разделение на властите – чл. 8 от Конституцията и на предвиденото в чл. 105, ал. 1 от Конституцията правомощие на Министерския съвет да осъществява вътрешната и външната политика на страната. Нарушени са и разграничените в Конституцията правомощия в бюджетния процес – на Народното събрание да приема държавния бюджет (чл. 84, т. 2), и на Министерския съвет – да изготвя и внася проект за държавния бюджет (чл. 87, ал. 2) и да ръководи изпълнението на приетия от Народното събрание държавен бюджет (чл. 106, предложение първо).

Посочва се още, че решението на Народното събрание не е съобразено със законовата правна уредба на общата бюджетна рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси, съдържаща се в Закона за публичните финанси, и със Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Според единодушното решение на съдиите депутатите са нарушили принципа на разделение на властите, както и няколко закона, сред които Закона за публичните финанси, Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година и законите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса.

Очаква се решение на КС и по допуснатото искането на служебното правителство за отмяна на решението, с което Народното събрание задължи Министерския съвет да внесе за ратификация договора за Съвета за мир.

Кабинетът на Андрей Гюров изтъкна, че то е противоконституционно, тъй като с него парламентът иззема правомощия на Министерския съвет. В искането бе  изтъкнато, че процедурата за сключване на международни договори е ясно регламентирана в Закона за международните договори на Република България и всички дейности до ратификацията са изцяло в компетенциите на изпълнителната власт.

