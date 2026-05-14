Правна комисия прие спешно закон на кабинета „Гюров“ за нова Антикорупционна комисия

Текстовете минаха със 20 гласа „за“ („Прогресивна България“, ГЕРБ, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“), и 2 „против“ (ДПС). Депутатие от ГЕРБ само преди няколко месеца закриха КПК, но днес подкрепиха създаването й.

Председателят на временна правна комисия проф. Янка Тянкова („Прогресивна България“) посочи, че законопроектът се приема в условията на спешност, за да се спасят плащания по НПВУ.

Законопроектът бе завещан от служебното правителство на Андрей Гюров на 30 април. Основната му цел е създаването на ефективен орган за борба с корупцията с оглед на неговата обществена необходимост и в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Новият антикорупционен орган следва да съсредоточи в себе си само онези правомощия, които пряко засягат превенцията и противодействието на корупционните престъпления. Това означава, че в него трябва да се концентрират анализаторски, оперативен и разследващ потенциал. С настоящия законопроект се предлага тези функции да се съсредоточат в една нова Комисия за противодействие на корупцията, посочи в мотивите си МС.

Разследването ще се осъществява от служители на комисията, назначени на длъжност „разследващи инспектори“. Предвижда се на тази длъжност да се назначават юристи с най-малко пет години юридически стаж.

Досега КПК се формираше от управляващото мнозинство в парламента, което бе изключително удобство за управляващите. Сега законопроектът предлага различен ред за сформиране на комисията като колегиален орган.

За да се гарантира нейната независимост, се предвижда един от членовете ѝ да се избира от Народното събрание, един да се назначава от президента на Република България, по един да се избира от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд, съответно от Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд, и един да се избира от Висшия адвокатски съвет.

Предвижда се комисията да се председателства на ротационен принцип за една година, като председателят се определя чрез жребий.

Любомир Талев от Съвета по законодателство към Министерството на правосъдието обясни, че отсрочката от Европейската комисия е с краен срок до 31 май тази година, а срокът за обнародване в „Държавен вестник“ е до 5 юни.

Ако сега не приемем закона, средствата ще трябва да бъдат върнати в бюджета, допълни Талев. По думите му е предвиден едномесечен срок от приемането на закона за провеждане на процедури по избор от институциите.

„Ще подкрепим предложения законопроект. Текстовете в голямата си част не са нови, но споделяме изцяло предложения начин за формиране на комисията“, заяви Надежда Йорданова от „Демократична България“. Тя посочи, че подкрепят предложението да се извършва проверка на лицата, заемащи високи длъжности.

„Лошата практика (на бившата КПК ) не ни дава основание да отхвърлим този законопроект и да изгубим средствата по НПВУ“, каза Елена Нонева от „Прогресивна България“. В законопроекта се дава възможност да се осъществява съдебен контрол, подчерта тя.

„Със сигурност ще подкрепим законопроекта, още миналата година предупредихме, че е грешка закриването на комисията“, посочи Стою Стоев от „Продължаваме промяната“.