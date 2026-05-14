Върховният съд на Украйна издаде заповед за арест на Андрий Ермак, бивш началник на канцеларията на Зеленски

Върховният антикорупционен съд на Украйна разпореди задържане под стража на бившия началник на канцеларията на президента Володимир Зеленски – Андрий Ермак.

Съдът му дава възможност да не остава в ареста, ако заплати гаранция от 140 милиона гривни, предаде Укринформ, като цитира съдия Виктор Ногачевски.

„Съдът постанови: да се ​​приложи превантивна мярка под формата на задържане под стража на Ермак за срок от 60 дни от датата на действителното му задържане. Да се ​​определи гаранция от 140 милиона гривни“, казва съдия Ногачевски.

Ермак е заподозрян в корупция, и по-специално в пране на пари, съобщи БТА.

Ако гаранцията бъде внесена, на Ермак ще бъдат възложени множество задължения: да се явява по всяко искане на следователя, детектива, прокурора и съда; да уведомява следователя, инспектора, прокурора или съда за промяна на местоживеенето и местоработата си; да не напуска Киев без разрешението на следователя, прокурора и съда; да предава документите си за пътуване в чужбина на съответните органи; да носи електронно устройство за проследяване.

Освен това, ако бъде платена гаранция, бившият ръководител на президентската канцелария ще трябва да се въздържа от комуникация с редица заподозрени по делото, по-специално с бившия вицепремиер Олексий Чернишов и бизнесмена Тимур Миндич, както и с редица свидетели.

„Нямам толкова пари за гаранция. В момента адвокатът ми ще работи с приятели и познати. Отричам всякакви обвинения. Нямам какво да крия и ще подам жалба“, казва Ермак пред журналисти.

Адвокатът на Ермак заяви, че позицията на прокурора се основава на предположения.

Адвокатът на Ермак заяви, че позицията на прокурора се основава на предположения.

Обвинението

Ермак е заподозрян в рамките на мащабно разследване на корупция. Той подаде оставка като шеф на кабинета на Зеленски през декември, а една седмица след това президентът го уволни и от Съвета за национална сигурност.

Разследващите твърдят, че над 460 милиона рупии, или 8,9 милиона долара, са били изпрани между 2021 и 2025 г. чрез изграждането на елитен вилeн комплекс в село Козин – богат анклав южно от столицата.

Според прокуратурата, средствата за разкошния строителен проект са генерирани чрез многомилионна корупционна схема, съсредоточена около държавния ядрен монопол „Енергоатом“. Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) твърди, че високопоставени служители са събирали 10-15% подкупи от изпълнителите на „Енергоатом“ в замяна на запазване на статута им на доставчици и за това, че не блокират техните продукти и услуги.

Една от четирите къщи, финансирани чрез корупционната схема, е била предназначена за самия Ермак. На 11 май той е обвинен в пране на пари, свързано със строителството.

Ако бъде осъден, Ермак може да получи до 12 години затвор. Още шест души са обвинени по същото дело.

Докато скандалът продължава да се разгръща, президентът Володимир Зеленски мълчи както по обвиненията срещу Ермак, така и по самото разследване.

Първоначално се появиха сведения, че и името на Зеленски изплува в документите по разследването. Това по-късно беше отречено от кабинета на президента.

Зеленски има имунитет като държавен глава, но делото цъка като бомба след „публичната гражданска екзекуция“ на Ермак, казват набюдатели на антикорупционната драма.