Между първо и второ четене: Заради върховните съдии удължиха на 21 дни срока за предложения по съдебния закон

Засечка. Срокът за предложения между първо и второ четене за предложения по изготвения общ законопрект за промени в Закона за съдебна власт бе удължен с 14 дни. Заедно със 7-дневния срок по правилник, общо времето за предложения стана три седмици или общо 21 дни.

Законопроектът бе приет вчера на първо четене, след като спешно във вторник бяха одобрени три законопоректа за промени от правна комисия.

В петък, след като председателят на НС Михаела Доцова съобщи, че е изготвен общ законопроект, проф. Янка Тянкова, председател на временната правна, предложи срокът за предложения предложения межу първо и второ четене на законопроекта да бъде удължен с две седимици.

Тя се обоснова с дискусиите от заседанието на Временна правна комисия, на което присъстваха в лично качество съдии от ВКС и ВАС, които заявиха, че за да изготвят становище трябва да свикат Пленум, за което е нужен поне 10 – дневен срок.

„ За да уважим възможността на съдиите да представят писмени становища, предлага срокът да бъде удължен“, каза Тянкова.

Петър Петров от „Възраждане“ възрази и поиска срокът даже да бъде съкратен на три дни. Той се мотивира с обявените бързи промени и необходимостта от избор на нови членове на ВСС и на инспектората.

Той бе подкрепен от Велислав Великов от „ПП“: „Разбирам логиката, която проф. Тянкова влага в предложението си – да се чуят мненията и становищата на съдилищата, но тогава нямаше нужда от експресното заседание на временна правна комисия във вторник. Трябваше да се изчакат становищата. Ние възприехме вашия бърз подход, за да търсим бързи решения, а сега се предлага удължаване с две седмици и стават общо три – т.е 21 дени от днес„.

Величков предложи компромисно удължаването да е с една седмица и така времето между първо и второ четене да е общо две седмици при положение, че вече всички разполагат с общия законопроект.

Костадин Ангелов ГЕРБ направи забележка на председателката Доцова, че по правилник не е трябвало да дава думата на Величков и предложи да се мине към гласуване на предложението на проф. Тянкова. „Ако то бъде прието, приключваме с тази процедура“, каза той.

Михаела Докова прие забележка, а след гласуване предложението за удължаване с две седмици бе прието със 168 „за“, против 13 и въздържали – 30. Подкрепата дойде от „Прогресивна България“, ГЕРБ, ДПС и един от „Демократична България“.

„Възраждане“ и по един от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ бяха против, а останалите им членове се въздържаха.

Скороста, с която досега бе приеман законопроекта спадна, а предложенията по общия законопроект ще бъдат внасяни до 5 юни.