Студенти по право участваха в симулиран съдебен процес по данъчно право във ВАС

Ежегодното студентско състезание по данъчно право „Game of Tax“ се проведе днес в Зала 1 на Върховния административен съд. Събитието е част от инициативите в програмата на институцията за отбелязване на 30 години от възстановяването на дейността й.

Инициативата представлява симулиран съдебен процес, в рамките на който студенти от Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ представиха и защитиха правни позиции по данъчноправен казус, основан на реалистична фактическа обстановка и актуални въпроси от практиката по прилагането на данъчното законодателство.

Тазгодишният казус разгледа спор, свързан с ревизионен акт на Националната агенция за приходите, с който на дружество е отказано право на данъчен кредит по договори за наем. Участниците аргументираха позиции относно реалността на доставките, доказването на извършените услуги и приложението на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност.

В съдебния състав участваха съдиите от Върховния административен съд Весела Павлова, Светлозара Анчева и Мадлен Петрова. Специален гост на събитието беше проф. д.н. Евелина Димитрова, заместник-декан по учебна дейност на Софийския университет „СВ. Климент Охридски“.

Състезанието е част от усилията на Върховния административен съд да насърчава връзката между академичната общност и съдебната практика, както и да подкрепя развитието на бъдещите юристи чрез практически форми на обучение, сочи пресцентърът на съда.

Инициативата премина при засилен интерес и даде възможност на участниците да демонстрират задълбочени познания, умения за правна аргументация и работа в условия, максимално близки до реалния съдебен процес.

Събитието се провежда с подкрепата на СУ „Свети Климент Охридски“ и „Ърст енд Янг България“.