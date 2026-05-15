ВКС осъди окончателно бившия депутат от ГЕРБ Алтимир Адамов за заплаха към горски служители: “ Ще ви разкатая фамилиите,ще ви изгоня всичките“

Върховният касационен съд (ВКС) потвърди окончателно 6-месечна условна присъда с 3-годишен изпитателен срок на Алтимир Адамов, бивш от ГЕРБ в периода 2014 г. – 2021 г.

Делото е образувано по касационна жалба на осъдения Адамов срещу решението на САС, с което е потвърдена присъдата на Софийския градски съд.

Адамов бе съден за оказване на натиск върху органа власт (горски стражар), за да не състави актове за установяване на административни нарушения (АУАН) и да не задържи прясно отсечена, немаркирана и непридружена с превозен билет дървесина, която е установена като незаконно съхранявана на четири адреса.

Горският стражар от Държавното ловно стопанство „Каракуз“ – град Дулово бе извършвал официална служебна проверк в хода, на която е открита прясно отсечена и немаркирана дървесина на четири различни адреса. Материалът не е бил придружен с необходимите превозни билети.

От доказателствата по дело се установява, че Адамов на 04.05.2020 г. в с. Ножарево, се обадил на горския стражар и му заявил:

„Ще ви разкатая фамилиите, ще ви изгоня всичките. Прекратете проверката и ме изчакайте в „Ромпетрол-а“ на Дулово“.

След телефонния разговор бившият депутат се срещнал със заплашените на бензиностанция „Ромпетрол“ в град Дулово и продължил да настоява за прекратяване на проверката, но личното му присъствие потвърждава автентичността на телефонното обаждане.

Думите му са приети като доказателство за извършеното престъпление по чл. 269 от Наказателния кодекс.

Върховните съдии след като анализират естеството на отправената заплаха, приемат, че думите на Адамов са обективно годни да възбудят основателен страх.

Употребата на бъдеще време в израза „ще ви разкатая фамилиите“ показва намерение за предстоящо поведение. Заплашването не представлява само емоционална реакция или лична обида. Разширяването на заплаха към семействата на служителите засилва нейната обективна тежест, казват съдиите.

ВКС установява, че: „Както правилно е посочил въззивният съд, информацията, че подсъдимият е извършил инкриминираното деяние, е събрана чрез разпит на свидетели, който е алтернативен способ за доказване съгласно чл. 136 от НПК. Нереализирането на друг способ между изброените в посочената разпоредба не се явява съществено нарушение на процесуалните правила, което да обоснове отменително основание по чл. 348, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1, т. 2 от НПК, когато вътрешното убеждение на въззивния съд е основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото“

Съдът обръща внимане и на действията на директора на стопанството, „който е извършил реваншистки действия срещу проверяващите служители по време на процеса, които включват заповеди за дисциплинарни уволнения, които по-късно са отменени от компетентния съд“.