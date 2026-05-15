КС и ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ организират международна научна конференция в София

Преподаватели от пет европейски държави ще бъдат гост-лектори в откритата професионална дискусия по повод 35-годишнината на Съда

На 20 май Конституционният съд и Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организират международна научна конференция в аулата на университета. Форумът е част от поредицата специални събития, с които Съдът отбелязва 35-годишнината от създаването му.

Конференцията ще бъде открита от председателя на Конституционния съд Павлина Панова и от заместник-декана на Юридическия факултет проф. д-р Евелина Стоева-Димитрова.

Организаторите на събитието инициират първата по рода си открита професионална дискусия, в която юристи от България и чужбина ще обсъдят практики на конституционни юрисдикции в Европа.

Конституционните съдии и преподаватели в Софийския университет проф. Атанас Семов, проф. Янаки Стоилов и гл. ас. д-р Орлин Колев, както и доц. Христо Христев и гост-лектори от университети във Франция, Белгия, Италия, Унгария и Полша ще разгледат актуални правни проблеми, свързани с конституционното правосъдие.

Конференцията ще протече в три работни панела – „Легитимност на конституционната юрисдикция: 35 години по-късно“, „Правна сила и изпълнение на решенията на Конституционния съд“ и „Прилагане на правото на ЕС от конституционните съдилища и техните отношения със Съда на Европейския съюз“.

В дискусиите ще се търсят отговори на въпроси, пред които е изправен конституционният съдебен контрол в Европа. 35 години след установяването на конституционното правосъдие в България от особен интерес е да се разгледат проблемите, свързани с механизмите за укрепване и гарантиране на легитимността.

Сред въпросите, които ще бъдат обсъдени, са още: Как се гарантира изпълнението на решенията на конституционен съд и от кого – съдът сам ли контролира това, или друг орган? По какъв начин конституционните съдилища прилагат правото на ЕС и как взаимодействат със Съда на ЕС?

Събитието ще започне в 09:30 ч. в аулата на Софийския университет и е открито за преподаватели, студенти и професионалисти с интерес към представените теми, както и за медии.

Програмата на конференцията е публикувана в интернет сайта на Конституционния съд.