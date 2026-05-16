Пуснаха под парична гаранция доставчика на храна, задържан след разпра с депутата Ивайло Мирчев

Пуснаха под парична гаранция доставчика на храна, задържан след разпра с депутата Ивайло Мирчев

De Fakto 16.05.2026

Софийската районна прокуратура е освободила от ареста срещу парична гаранция от 500  евро доставчика на храна, задържан след спор за паркиране  с депутата Ивайло Мирчев, потвърдиха от Софийската районна прокуратура, съобщи Нова тв

34-годишният мъж,  доставчик на храна е привлечен като обвиняем за хулиганство и нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди.

По данни на прокуратурата доставчикът е ударил Мирчев в лицето.

Случаят е от четвъртък, в столичния квартал „Лозенец“, когато между двамата е възниква  конфликт на пътя, след като автомобилът на доставчика  препречил движението на улицата по която Мирчев се прибирал у дома.   По данни от разследването напрежението е ескалирало, когато  куриерът е посегнал на депутата, а при опит на Мирчев да го задържи до пристигане на полицията, почти  бил качен върху капака на автомобила.

Първоначално в клип, разпространен в социалните мрежи, Мирчев твърдеше, че е ударен, но след като беше подложен на сериозни  критики  в социалните мрежи,  отрече.

Той  публикува съобщение във Фейсбук, че арестът на доставчика на храна е прекомерен, както и че не е бит и няма претенции към арестувания мъж.

 Нито някой ме е бил, нито аз съм бил някого –  заяви Ивайло Мирчев от „Демократична България“ по повод инцидента.

„Снощи, малко след 21:00 ч. прибирах детето от екскурзия и пред вкъщи по единствения път, по който мога да мина до гаража си, мъж беше запушил с кола улицата. Помолих водача на автомобила да се отмести, защото нямам откъде да мина. Той отказа. Аз извадих телефона си, за да го снимам. Това вероятно го изнерви и замахна няколко пъти с ръка, докато аз съм в колата си. Замахна, но само се приплъзна по лявата ми буза“, каза Мирчев.

Той обясни, че веднага е звъннал на 112.

