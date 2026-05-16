Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Съдебната медиация – с първи положителни резултати: в апелативен район Варна са постигнати споразумения в над 42% от случаите Първите 9 месеца след въвеждането на задължителна медиация по граждански и търговски дела показват успех на процедурите. Най-голям е делът на постигнати споразумения спрямо проведенитe медиационни процедури в апелативен район Варна – 42.3%, съобщава пресслужбата на съда.

Следват апелативен район София с 30.6% и Велико Търново с 25%. Данните бяха представени от председателя на Апелативен съд – Варна Марин Маринов по време на Националната конференция „Медиацията в различните обществени сфери“, организирана от Университетския център по медиация към Икономически университет – Варна и Институт „Итера“.

Във форума се включиха омбудсманът на републиката Велислава Делчева, Даниела Марчева от Висшия съдебен съвет, ръководителите на петте апелативни съдилища в България, на Окръжния и Административния съд във Варна, адвокати и медиатори,

представители на образователната и здравната сфера.

Омбудсманът Велислава Делчева подчерта колко важно е медиацията да не

бъде лукс за гражданите, а да е достъпна както в големите градове, така и в малките

населени места: „Медиацията не е просто алтернативна правна процедура, тя е

белег за зрелостта на едно общество, спестява време и средства, и най-важното,

лекува човешките отношения, вместо да ги руши“.

Лиляна Барганска от Институт „Итера“ казва, че в съдебната и образователната сфера Варна е пионер и утвърдените тук модели са пример за следване. Причината е изключително ефективната комуникация между институциите и неправителствения сектор. „Сърцето на тази реформа е във варненската медиаторска и съдийска общност“, отбеляза представителят на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Даниела Марчева.

След влизането в сила на промените в Закона за медиацията и Гражданско- процесуалния кодекс през август миналата година, в страната към медиация са

препратени 1 732 дела.

По тях са насрочени 751 информационни срещи и са проведени 356 процедури по медиация. Спорещите страни са се споразумели в близо 31% от случаите, показват данните на съдилищата. „Медиацията може само да е от полза на хората, тя не застрашава никого. Успешно бяха преодолени част от съпротивите срещу реформата и в страната вече има достатъчно сертифицирани медиатори, които работят успешно“, обобщи председателят на Варненския апелативен съд Марин Маринов.

Председателят на Окръжния съд във Варна Цвета Павлова смята, че добрите резултати се дължат на дългогодишни усилия и на факта, че основите на съдебната

медиация в региона бяха положени именно в този съд. Координаторът на Съдебния

център Нора Великова отчете 60 сключени споразумения за последните 9 месеца.

Председателят на Административния съд Елена Янакиева изразява надежда в близко

бъдеще да се приемат законови промени, които да направят медиацията възможна

и в административните производства.

Ползите от медиацията в училищата и детските градини очерта началникът на

Регионалното управление на образованието д-р Ирена Радева.

В края на форума резултатите и тенденциите в приложението на медиацията

в съдебната и в образователната система сапредставени пред медиите от съдия

Марин Маринов, Лиляна Барданска, д-р Ирена Радева и доц. Генка Рафаилова от

ИУ – Варна.