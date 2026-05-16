СРС определи „подписка“ за двама от обвиняемите за имотна измама, други двама пусна без мярка за неотклонение

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Има проблем и той се казва „прокуратура на Република България“, каза един от адвокатите.

Софийският районен съд определи мярка „подписка“ за двама обвиняеми за имотна измама, а други двама остави без мярка за неотклонение.

По-рано днес от прокуратурата поискаха задържане под стража за четиримата обвиняеми – жена и трима мъже, единият от които е бивш нотариус, съобщи БТА

Според съда за обвиняемите с инициали Б.Я и Н.З. не може да се направи извод за наличие на обосновано предположение за извършване на деянието, за което в настоящия случай се иска задържане под стража. Определението на съда е спрямо тях да не бъде постановявана мярка за неотклонение.

За другите двама обвиняеми – с инициали Н.А и Г.Я., съдът смята, че може да се направи достатъчно обоснован извод, че активно са комуникирали и са се уговаряли и действали да извършат продажба на наследство на мъж К.С. – имот, наследен от неговата майка, като част от наследството се явява идеална част от апартамент в кв. „Люлин“.

Двамата са въвели в заблуда продавача, казвайки му, че ще бъдат изплатени негови дългове и че ще има пожизнено право на ползване на имота. Така за Н.А. и за Г.Я. съдът постанови мярка за неотклонение „подписка“.

Определението подлежи на обжалване в тридневен срок. Следващото заседание ще бъде на 21 май.

Ще протестираме невземането на мерките и подписките, каза пред журналисти след заседанието прокурор Боряна Кангалджиева. Досъдбното производство е образувано на 13 май и на този етап са събрани доказателства само по този конкретен повод. По думите ѝ действията по разследването тепърва предстоят и предстои да се прецени дали ще се разширява предметът на разследване и какви обвинения ще бъдат повдигани по-нататък.

Адвокатът на Г.Я. – Емил Милев, каза пред журналисти, че в държавата има проблем и той се казва „прокуратура на Република България“.

„Тези хора не знаят как да формулират едно обвинение, как да го защитят и как да „сготвят“ едно искане за вземане на мярка за неотклонение, какви доказателства да съберат по него“, коментира той.

Съдът прие, че за двама от обвиняемите няма обосновано предположение, тъй като действията им са след инкриминираната дата, а за другите двама прие, че евентуално са въвели пострадалото лице в заблуждение, добави адвокатът.

Според него това е гражданскоправен спор. Формулираното обвинение е подигравка с правото, каза още Милев.

На брифинг вчера директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов съобщи, че деветима души са задържани в акция срещу т.нар. имотна мафия, а част от тях са с повдигнати обвинения.

В хода на претърсванията попаднахме на интересни находки – лични карти на граждани, които следва да са в техните притежатели; множество нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи за покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още девет такива, обясни Николов.

Задържаните са с висок криминогенен профил, коментира главният комисар и добави, че единият от задържаните е бивш столичен нотариус, който е с отнети права поради злоупотреби с подобен характер.