Балканската стихия ДАРА грабна публика и жури, и отнесе приза в конкурса “ Евровизия“

В исторически триумф за България, DARA (Дарина Йотова) грабна първата победа на страната ни в конкурса „Евровизия“. Това се случи снощи на 16 май 2026 г. във Виена, Австрия, където тя представи енергичния хит „Bangaranga“ и събра впечатляващите 516 точки.

Националните журита на 4 държави дадоха своя максимален брой точки на България. Малта, Австралия, Дания, Литва дадоха по 12 точки на „Bangaranga” и DARA, които водеха в класирането през по-голямата част от времето.

Дара е и абсолютният фаворит на публиката.Часове преди началото на големия финал на „Евровизия 2026“ DARA и сценичният екип на “Bangaranga”получиха отличието за най-добро артистично изпълнение според коментаторите на участващите държави.

Българска победа с глобален резонанс! Това ни донесе Дара на Евровизия. Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма. Това изтъкнав профила си във Фейсбук по повод победата на Дара на конкурса „Евровизия“.

„Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава“, добави премиерът.

„Поздравления за БНТ и целия екип, допринесъл за победата! България очаква Европа и света на Евровизия 2027!“, завърши публикацията си премиерът.

„Триумф за DARA / Darina Yotova! Триумф за България на Евровизия!“, написа президентът Илияна Йотова в официалния си фейсбук профил, след като България спечели тазгодишното издание на „Евровизия“. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс, а тази година България бе представена от певицата Дара.

Държавният глава поздрави целия екип, който стои зад категоричната победа, както и Българската национална телевизия, в чийто ефир беше излъчен конкурса.

Благодарим за силните емоции и вдъхновението, допълни президентът Илияна Йотова.