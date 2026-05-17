Балканската стихия ДАРА грабна публика и жури, и отнесе приза в конкурса “ Евровизия“

Песента, написана от DARA заедно с Monoir, Dimitris Kontopoulos и Anne Judith Wik, комбинира заразителен ритъм, модерно поп звучене и балкански акцент, който завладя както журито, така и публиката. България триумфира пред Израел (2-ро място) и Румъния (3-то място). Това е първият български успех след завръщането на България в конкурса. Снимка Новини Лондон.

В исторически триумф за България, DARA (Дарина Йотова) грабна първата победа на страната ни в конкурса „Евровизия“.  Това се случи снощи на 16 май 2026 г. във Виена, Австрия, където тя представи енергичния хит „Bangaranga“ и събра впечатляващите 516 точки.

Националните журита на 4 държави дадоха своя максимален брой точки на България. Малта, Австралия, Дания, Литва дадоха по 12 точки на „Bangaranga” и DARA, които водеха в класирането през по-голямата част от времето.

Дара е и абсолютният фаворит на публиката.Часове преди началото на големия финал на „Евровизия 2026“  DARA и сценичният екип на “Bangaranga”получиха отличието за най-добро артистично изпълнение според коментаторите на участващите държави.

Българска победа с глобален резонанс! Това ни донесе Дара на Евровизия. Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването. Това изтъкна министър-председателят Румен Радев в профила си във Фейсбук по повод победата на Дара на конкурса „Евровизия“.

„Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава“, добави премиерът.

„Поздравления за БНТ и целия екип, допринесъл за победата! България очаква Европа и света на Евровизия 2027!“, завърши публикацията си премиерът.

Триумф за DARA / Darina Yotova! Триумф за България на Евровизия!“, написа президентът Илияна Йотова в официалния си фейсбук профил, след като България спечели тазгодишното издание на „Евровизия“. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс, а тази година България бе представена от певицата Дара.

Държавният глава поздрави целия екип, който стои зад категоричната победа, както и Българската национална телевизия, в чийто ефир беше излъчен конкурса.

Благодарим за силните емоции и вдъхновението, допълни президентът Илияна Йотова.

Изпълнителката на „Бангаранга“ предизвика възторжени реакции и поздравления и от много родни знаменитости. Първото поздравление дойде веднага след победата ѝ от примата на българската естрада Лили Иванова. Поздравиха я още Васил Найденов, актьорите Димитър Маринов и Мария Бакалова и други.

Министърът на културата Евтим Милошев каза в неделя пред БНТ, че за него победата на DARA не е неочаквана:  “ Е, нашата победа снощни показва, че преди всичко имаше значение таланта, емоционалността и артистът DARA за този резултат. Тук е моментът да я поздравя, освен нея, лично да поздравя и целият творчески екип, да поздравя работата на Българската национална телевизия в тази насока, усилията, която положихте и резултата, който достигнахте, за да може следващата година България да бъде домакин на този влиятелен европейски песенен конкурс.“

Британските медии полудяха по ДАРА

„Тя е природна стихия, това е любимото ни изпълнение,  написа писа изданието „Новини Лондон“.

Докато гласуването течеше, най-големите британски медии излязоха с безпрецедентни суперлативи за представянето на ДАРЯ. Журналистите на Острова буквално се влюбиха в „Bangaranga“.

BBC: „ВНИМАНИЕ! Това е безсрамно любимото ми изпълнение за вечерта! Дара е истинска природна стихия… Песента е мащабна, шумна и безкомпромисно забавна. На сцената тя е обградена от танцьори, които гонят злите духове, вдъхновени от древната българска традиция на Кукерите.

SKY NEWS: „Българската ‘Bangaranga’ е тотален хит! Това е безумно заразително парче, което ще остане в главата ви цяла вечер. Дара е любимка на феновете още от старта на конкурса. Залата във Виена просто я обожава и е луда по нейните балкански вибрации!“

Нека покажем силата на българската диаспора, призова  „Новини Лондон“ за подкрепа на българаската песен и екипа.

ПОЛИТИКО:  Евровизия избегна кошмарен сценарий – България победи Израел и спечели конкурса

Исторически триумф: DARA спечели „Евровизия 2026“ в нощ на безпрецедентно политическо напрежение. България завоюва първата си победа в историята на конкурса, изпреварвайки Израел на финала във Виена, белязан от бойкоти и протести. Тази година EBU (организаторът на Евровизия) обнови изцяло системата за гласуване. Решението идва след подозрение, че по време на предходното издание израелската страна е повлияла на крайния резултат чрез масирана и координирана кампания за онлайн гласуване

България е големият победител в 70-ото юбилейно издание на музикалния конкурс „Евровизия“. В драматична съботна вечер във Виена, енергичният денс химн „Bangaranga“ на DARA взриви публиката и донесе исторически първи триумф за страната. Празничната атмосфера в австрийската столица обаче бе сериозно помрачена от дълбоки политически противоречия и бойкот от страна на няколко държави.

Държавите, които бойкотираха конкурса: Испания, Ирландия, Нидерландия, Словения и Исландия. Тяхната официална позиция бе, че решението е продиктувано от войната на Израел в Газа и последвалата хуманитарна криза.

Източници: Официални резултати от Eurovision, BNT и международни медии.

