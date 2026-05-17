Дали има намерение за реална съдебна реформа ще се разбере до края на лятото, коментира Крум Зарков

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Председателят на БСП Крум Зарков заяви, че до края на лятото ще стане ясно дали управляващите действително имат намерение да проведат реална съдебна реформа или обещанията ще останат само политически заявки.

„Ще стане ясно кой вариант са избрали народните представители“, заяви Зарков в интервю за EuroNews по повод предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет.

Според него именно процедурата по избора ще покаже дали политиците са готови да прекъснат модела на зависимости в съдебната система.

„Вместо представители, във ВСС трябва да бъдат изпратени авторитетни юристи, които да направят „правителство“ на съдебната власт и да я прочистят от случващото се в нея години наред“, коментира той.

Зарков настоя кандидатите за ВСС да бъдат подложени на реални и конкретни въпроси по скандалите в съдебната система.

„Какво ще направите, за да разплетете до край аферата „Петьо Еврото“? Кой е седял на канапето? Кой е политическият му опекун?“, попита риторично социалистът.

По думите му не е достатъчно само да се променят правилата за избор на ВСС, ако няма политическа воля те да бъдат спазвани.

Председателят на БСП предупреди за три големи риска управлението на „Прогресивна България“ – икономически, политически и психологически.

Според него управленският риск ще се измерва по цените през есента, политическият – по това кои хора ще влязат във ВСС, а психологическият – дали мнозинството няма да изпадне в арогантност заради силната си власт.

Зарков засегна и бъдещето на левицата, като подчерта, че БСП има задача да изгради ново ляво политическо пространство.

„Лявото става все по-модерно и все повече хора ще се разпознават в него, защото политиките на бъдещето са леви“, заяви той.