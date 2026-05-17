Последни новини
Home / Законът / Дали има намерение за реална съдебна реформа ще се разбере до края на лятото, коментира Крум Зарков

Дали има намерение за реална съдебна реформа ще се разбере до края на лятото, коментира Крум Зарков

De Fakto 17.05.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 122 Прегледа

Defakto.bg

Председателят на БСП Крум Зарков заяви, че до края на лятото ще стане ясно дали управляващите действително имат намерение да проведат реална съдебна реформа или обещанията ще останат само политически заявки.

  „Ще стане ясно кой вариант са избрали народните представители“, заяви Зарков в интервю за EuroNews по повод предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет.

Според него именно процедурата по избора ще покаже дали политиците са готови да прекъснат модела на зависимости в съдебната система.

„Вместо представители, във ВСС трябва да бъдат изпратени авторитетни юристи, които да направят „правителство“ на съдебната власт и да я прочистят от случващото се в нея години наред“, коментира той.

Зарков настоя кандидатите за ВСС да бъдат подложени на реални и конкретни въпроси по скандалите в съдебната система.

„Какво ще направите, за да разплетете до край аферата „Петьо Еврото“? Кой е седял на канапето? Кой е политическият му опекун?“, попита риторично социалистът.

По думите му не е достатъчно само да се променят правилата за избор на ВСС, ако няма политическа воля те да бъдат спазвани.

Председателят на БСП предупреди за три големи риска  управлението на „Прогресивна България“ – икономически, политически и психологически.

Според него управленският риск ще се измерва по цените през есента, политическият – по това кои хора ще влязат във ВСС, а психологическият – дали мнозинството няма да изпадне в арогантност заради силната си власт.

Зарков засегна и бъдещето на левицата, като подчерта, че БСП има задача да изгради ново ляво политическо пространство.

„Лявото става все по-модерно и все повече хора ще се разпознават в него, защото политиките на бъдещето са леви“, заяви той.

About De Fakto

Проверете също

Съдия Мирослава Тодорова:  Съдебното статукво е убедено, че няма сила, която да му противодейства

  Незаконният престой на Сарафов като главен прокурор нанесе огромна щета  Румен Радев много добре …

Балканската стихия ДАРА грабна публика и жури, и донесе приза на конкурса “ Евровизия“

В исторически триумф за България, DARA (Дарина Йотова) грабна първата победа на страната ни в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване