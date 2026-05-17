Лаура Кьовеши: Едно са внушенията, друго е реалността за отстраняването на българския европейски прокурор

Има внушение и реалност по случая с временно отстранения европейски прокурор от България Теодора Георгиева – това каза европейският главен прокурор Лаура Кьовеши в интервю в ефира на „120 минути“ по бТВ.

На 25 септември миналата година главният прокурор на Европейския съюз (ЕС) информира Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия, че колегията на Службата на Европейската прокуратура (EPPO) е взела решение да започне дисциплинарно производство срещу европейския прокурор от България Теодора Георгиева, вследствие на което тя бе временно отстранена.

Кьовеши разказва какво точно се е случило през последната година около проверките на Георгиева, довели до искането за нейното дисциплинарно освобождаване.

Внушението е, че един европейски прокурор, който се е опитал да направи най-доброто по едно дело и заради това е станал обект на сплашване, в кампания за дискредитиране и накрая е обект на дисциплинарно производство в Европейската прокуратура.

„Нека погледнем към слона в стаята“,

заяви Кьовеши. По нейните думи реалността е съвсем различна.

Миналата година, през март 2025 г., в медиите се появи видеозапис. Видео, в което европейският прокурор от България, госпожа Георгиева, се появява в ситуация, в която, казано съвсем откровено, няма никакво място„, посочи Кьовеши, като имаше предвид видео от разговор на Георгиева с Пепи Еврото.

„Този видеозапис е свързан с начина, по който г-жа Георгиева е била назначена за европейски прокурор. Защото трябва да Ви напомня, че в класирането на панела тя беше трета, но впоследствие, след намесата на тогавашното правителство, класирането беше обърнато и тя беше назначена за европейски прокурор. След появата на видеото тя излезе и започна да говори за едно от нашите разследвания“, каза ръководителката на Европейската прокуратура.

Тогава тя призна, че е на видеото и, че това е нейният глас, каза Лаура Кьовеши и добави, че този запис е свързан с начина, по който Георгиева е била назначена на позицията.

Кьовеши припомни, че в националното класиране тогава Георгиева е трета, но след намеса на тогавашното правителство класирането е обърнато и тя е назначена за европейски прокурор.

След като признала, че е на видеото и, че това е нейният глас, тя „даде интервю и говори за разследване на Европейската прокуратура (ЕП)“.

Тогава започнахме да следим случая и открихме няколко проблема, които доведоха до откриването на дисциплинарно производство, каза още европейският главен прокурор.

По думите ѝ единствените две разглеждани от ЕПр дисциплинарни производства са именно по отношение на Георгиева.

Кьовеши разясни, че общо петима европейски прокурори, от различни държави членки, напълно независими един от друг, следят какво се случва с процедурата.

Внушението, че някой иска да се намеси, отпада, заяви Кьовеши. Впоследствие се установи, че има индикации за извършени нарушения от страна на Георгиева. Имаше единодушно решение на 24-ма независими прокурори от различни държави, които са стигнали до извода, че извършените нарушения нея са толкова сериозни, че поискахме от Европейските комисия и парламент да задействат процедурата по освобождаването ѝ, заяви Лаура Кьовеши.

Европейският главен прокурор каза също, че след отстраняването на Теодора Георгиева екипът в България е бил координиран от двама други европейски прокурори, които са постигнали много добри резултати в сравнение с предишния период.

Кьовеши посочи, че както в други държави, така и в България, Европейската прокуратура е срещала трудности при разследвания, породени от вътрешните органи на страната.

Имаше дело, свързано с обществена поръчка за електрически автобуси. Полицията трябваше да претърси офиси на определена компания, която имаше договори с Министерството на вътрешните работи. Компанията имаше пет или шест офиса, полицията влезе в два, а в останалите отказа, коментира Кьовеши. Тя допълни, че е поискала от тогавашния министър на вътрешните работи да се започне дисциплинарно производство срещу тези полицаи.

По думите ѝ никога в България не е имало дела за измами с ДДС или митнически измами, а е външна граница на Европейския съюз. Не може да е най-чистата граница в света, коментира също тя.

Служебният кабинет „Гюров“ оттегли кандидатурите за нов европейски прокурор от България.

По темата Лаура Кьовеши каза, че ще бъде много неблагоприятно за Европрокуратурата да няма прокурор от България и този преходен период да продължи. Този човек (европейския прокурор от България бел.ред.) трябва да бъде независим и професионалист. Как точно България ще организира процедурата – това не е моя работа, заяви тя и обърна внимание, че в

останалите държави членки процедурите вече са приключили.

Според нея новият министър на правосъдието трябва да изясни какво се е случило с процедурата и дали ще започне нова процедура – дали ще продължи старата, дали ще измисли нещо различно.

Кьовеши похвали офиса на европрокуратурата в България в последната година и половина. „Ако погледнете статистиката – миналата година те разследваха над 260 случая с предполагаеми щети за 1,7 милиарда евро! Имаха много обвинителни актове и много интересни случаи. Така че в крайна сметка офисът ни вече е в по-добра форма и съм сигурна, че от България ще идват още много интересни дела„, каза тя.

Европейската прокуратура е започнала над 2600 разследвания за ДДС измами, пране на пари, корупция, злоупотреби с европейски средства и международни финансови схеми. Сред тях са операция „Адмирал“ срещу най- голямата схема за източване на ДДС в историята на ЕС с щети за около 2,9 млрд. евро. И операция „Калипсо“ срещу мащабна контрабанда към 14 държави с щети за над 800 млн. евро. В България прокуратурата на Кьовеши води 267 активни разследвания с предполагаеми щети за около 1,7 млрд. евро.

