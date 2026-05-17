Съдия Мирослава Тодорова:  Съдебното статукво е убедено, че няма сила, която да му противодейства

De Fakto 17.05.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 202 Прегледа

Незаконният престой на Сарафов като главен прокурор нанесе огромна щета 

Румен Радев много добре помни, че прокуратурата влезе в президентството и посегна на демократичните институции

„В България сега имаме всички възможни рискове за националната сигурност – некомпетентни кадри навсякъде в държавния апарат, съмнения за мафиотизиране на част от административните звена, включително съдебната власт, мрежи и брокери на влияние – от Красимир Георгиев (Красьо Черния) до Нотариуса, липса на ефективни разследвания, които да покажат кои са тези артерии, по които се осъществява реалната власт“, това каза наказателният съдия Мирослава Тодорова в подкаста „Наяве с Mediapool“.

Всички тези фактори са довели до демотивиране на почтените хора в България, отбеляза Тодорова.

Ето и ключовите изводи от разговора:

„Съдебното статукво е убедено, че няма сила, която да му противодейства“.

„Ако съдебната власт беше друга, криминалните процеси нямаше да обхващат толкова лесно различните институции от публичния сектор“.

„Правосъдният министър е тази фигура, която може да започне процес на очистване на съдебната власт без извънредни мерки. Но за това се изисква голяма компетентност„.

„Това е политическа отговорност на правителството. Ако текат криминални процеси в съдебната власт, включително такива, предизвикани от самата политическа класа, то трябва да спре тези процеси“.

„Над 2 милиона българи гласуваха за тази кауза (изчистването на съдебната система). Това е въпрос на национална отговорност“.

„Съдебната система скоро ще стане дисфункционална и по обикновените дела, по които няма политически и криминален интерес. Този момент не изглежда да е далеч“.

„Съдебната ни система премина през травмиращи периоди, в които дори главен прокурор бе обвинен, че е убил човек“.

„Дори г-н Бойко Борисов бе притеснен, че може да му подхвърлят нещо, а това е човек, който много добре знае как функционира системата“.

„Всички големи минали скандали в съдебната власт показват толкова интензивно развили се криминални процеси, които са със стойността на държавен преврат. По Конституцията изглежда е едно, а на практика е съвсем друго“.

„Ние имаме нужда от политически еманципирана прокуратура“.

„Какви са гаранциите сега, че ако прокуратурата бъде консолидирана около една фигура с мащаб и без скрупули, да стане опасност не само за опозицията, но и за самото политическо статукво“.

„Това е опасността, когато се конструира една съдебна власт, включваща прокуратурата. Това е една институция, която може да причинява болка на хора, но така тя не носи отговорност. В един момент може да се превърне в източник на авторитарна власт“.

„Хората очакват, и все по-трудно ще бъдат заблуждавани, решителни действия по публично известни скандали. След всеки един от тях ние всеки път си казвахме, че не може да стане по-отвратително. А то се случва“.

„Румен Радев много добре помни, че ние сме държавата, в която прокуратурата влезе в президентството и извърши това посегателство срещу демократичните институции“.

„Случаят с незаконния престой на Сарафов като главен прокурор нанесе огромна щета, той показа на гражданите, че съдебното решение няма значение и може да не се изпълнява. Имаше значение само смяната на политическия караул.“

