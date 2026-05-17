Съдия Мирослава Тодорова:  Съдебното статукво е убедено, че няма сила, която да му противодейства

Всички тези фактори са довели до демотивиране на почтените хора в България, отбеляза Тодорова.

Ето и ключовите изводи от разговора:

„Съдебното статукво е убедено, че няма сила, която да му противодейства“.

„Ако съдебната власт беше друга, криминалните процеси нямаше да обхващат толкова лесно различните институции от публичния сектор“.

„Правосъдният министър е тази фигура, която може да започне процес на очистване на съдебната власт без извънредни мерки. Но за това се изисква голяма компетентност„.

„Това е политическа отговорност на правителството. Ако текат криминални процеси в съдебната власт, включително такива, предизвикани от самата политическа класа, то трябва да спре тези процеси“.

„Над 2 милиона българи гласуваха за тази кауза (изчистването на съдебната система). Това е въпрос на национална отговорност“.

„Съдебната система скоро ще стане дисфункционална и по обикновените дела, по които няма политически и криминален интерес. Този момент не изглежда да е далеч“.

„Съдебната ни система премина през травмиращи периоди, в които дори главен прокурор бе обвинен, че е убил човек“.

„Дори г-н Бойко Борисов бе притеснен, че може да му подхвърлят нещо, а това е човек, който много добре знае как функционира системата“.

„Всички големи минали скандали в съдебната власт показват толкова интензивно развили се криминални процеси, които са със стойността на държавен преврат. По Конституцията изглежда е едно, а на практика е съвсем друго“.

„Ние имаме нужда от политически еманципирана прокуратура“.

„Какви са гаранциите сега, че ако прокуратурата бъде консолидирана около една фигура с мащаб и без скрупули, да стане опасност не само за опозицията, но и за самото политическо статукво“.

„Това е опасността, когато се конструира една съдебна власт, включваща прокуратурата. Това е една институция, която може да причинява болка на хора, но така тя не носи отговорност. В един момент може да се превърне в източник на авторитарна власт“.

„Хората очакват, и все по-трудно ще бъдат заблуждавани, решителни действия по публично известни скандали. След всеки един от тях ние всеки път си казвахме, че не може да стане по-отвратително. А то се случва“.

„Румен Радев много добре помни, че ние сме държавата, в която прокуратурата влезе в президентството и извърши това посегателство срещу демократичните институции“.

„Случаят с незаконния престой на Сарафов като главен прокурор нанесе огромна щета, той показа на гражданите, че съдебното решение няма значение и може да не се изпълнява. Имаше значение само смяната на политическия караул.“