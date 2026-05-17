Олга Керелска: ВСС е с изтекъл мандат, изгубил част от своята легитимност, няма място за обида от ограничение на правомощията му

По думите ѝ няма място за обида в предложеното ограничение на правомощията на настоящия ВСС с изтекъл мандат, в измененията на Закона за съдебната власт, които НС предстои да приеме:

„С оглед на това, че сме с изтекъл мандат, ВСС е изгубил част от своята легитимност, която е упражнявал в пълен обем по време на 5-годишния мандат, за който е избран. … Неприятно е, че в резултат на наши обективни действия или бездействия обществото стига до извода, че нашите правомощия трябва да бъдат ограничени. Но това обективно следва от факта, че нашият мандат изтече“.

Основната дейност на ВСС е да осъществява кадровата политика в съдебната система, подчерта тя и уточни:

„Въпрос на баланс е да се прецени кое е по-важно – дали евентуалните грешки, които ВСС ще допусне, ако продължи да осъществява своята кадрова политика, на каквито сме били свидетели, или, с оглед на този обществен интерес, не е по-важно тази дейност да се отложи във времето“.

Според Олга Керелска ВСС във времето е обраснал с много функции:

„Занимаваме се с електронните системи на ВСС, работи се по различни европроекти. Имотите на съдебната власт пак се върнаха във ВСС. Това е един значителен обем от работя, който изисква по-голяма концентрация. Ако ВСС остане единствено като кадрови орган, би бил по-оперативен„.

Тя беше категорична, че трябва да се намали масовото говорене, че съдиите са корумпирани:

„Авторитетът може да се пази и да се изгражда при обективно говорене, да се отчитат недостатъците, но и да се сочи това, което съответните органи са свършили. Съдът е система, която работи! … Има хиляди дела, които са решени и не съм съгласна да се казва, че съдебната система не работи. … Да се отрича работата на цялата съдебна система е несправедливо и не е полезно за държавата и нашето общество“.

Само хора с безупречен морал трябва да могат да бъдат излъчени за членове на ВСС, смята тя:

„Няма как някой, който бил преди 10-ина години в тефтерчето на Красьо Черния, сега да бъде допуснат, защото, примерно, се бил поправил. Всеки детайл от биографията на съответния кандидат трябва да се проверява. … Много е важно качеството на хората и гледането в една посока„.

В предаването „Неделя 150“ Олга Керелска коментира победата на Дара на „Евровизия“, като подчерта, че няма съмнение, че България е в сърцето на Европа.