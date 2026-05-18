Андрей Янкулов: В интервюто на Лаура Кьовеши няма никаква новина

Няма никаква новина в изказването на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши вчера пред бТВ , че с участие на националното правителство през 2020 г. Теодора Георгиева е избрана за европейски прокурор от България въпреки класирането на Комитета по подбор. Това заяви във Фейсбук доскорошният министър на правосъдието Андрей Янкуров. Първо, това е публично известна информация още от 2021 г. и второ, не касае само България. Което е спестено на зрителите.

Пояснявам процедурата по назначаване на европейските прокурори – по един от всяка държава-членка, който става част от Колегията на Европейската прокуратура в Люксембург (чл. 16 от Регламента на Съвета за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура):

1) Национален етап, който е под контрола на съответната държава и не е регулиран на европейско ниво, в резултат на който държавата изпраща трима кандидати на 2) Комитета по подбор от независими експерти на ниво ЕС, който ги класира и дава становище на 3) Съвета на ЕС, който назначава един от кандидатите с обикновено мнозинство, като е обвързан от становището на Комитета по подбор, но само ако то е отрицателно за кандидат.

Още през 2021 г. имаше скандал в Европейския парламент с избора на някои европейски прокурори, защото Съветът не се е съобразил с класирането на Комитета по подбор в три случая. Парламентът тогава изисква цялата документация, свързана с номинациите на кандидатите от Белгия, България и Португалия. В публикация на Юрактив по темата се казва (за съжаление вече не се открива, най-вероятно е свалена, но съм реферирал към нея в годините назад, в това число и в годишния мониторингов доклад на АКФ от 2025 г. – линк в коментар, стр. 108), че „в случая с Белгия, България и Португалия обаче решенията на Комитета по подбор бяха отменени с министерско решение и в крайна сметка бяха посочени кандидати, които не бяха първият избор.“ Има и публикации в български интернет медии по темата, но това никога не става новина.

Какво (и дали нещо въобще) е представено от Съвета на Парламента не знам, нито да е имало развитие по темата за който и да е от европейските прокурори от трите визирани държави. Това, което мога да кажа, е, че кореспонденцията между националните правителства и Съвета по темата е, разбира се, налична, но класифицирана от самия Съвет като поверителна. Следователно, ако трябва да се иска от някого, то е именно от Съвета, а не от националното правителство. И Съветът дължи прозрачност по всички случаи, особено след като тази информация се споделя избирателно.