Как се осветяват имена на граждани, подали сигнали срещу и.ф. шеф на Софийска градска прокуратура

Как се осветяват имена на граждани, подали сигнали срещу и.ф. шеф на СГП? Отговор на този въпрос дава публикувана от следователя Бойко Атанасов справка на СГП, предадена от Емилия Русинова на пркурорската колегия преди избора й за титулярен шеф на Софийска градска прокуратура. Тогава ниĸoй oт пpoĸypopcĸaтa ĸoлeгия нe пoпитa Русинов за oтнoшeниятa й cъc cĸaндaлния бивш cлeдoвaтeл, въпреки, че скандалът вече станал публично известен. Излиза обаче още един притеснителен детайл за интегритета на одобрения от колегията претендент за титуяр на СГП по предложение на Борислав Сарафов.

Показателно

В битката за овладяването на Софийска градска прокуратура, Емилия Русинова е предоставила уверение, че срещу нея няма образувано производство по сигнал на граждани.

Уверението е от името на Отдел 05 „Антикорупция“ и отдел о6 на Софийска градска прокуратура (СГП), които разследват корупция по високите етажи и престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи. И двата отдела са на пряко подчинение на самата Русинова.

Само в България участник в процедура за ръководител на най -голямата прокуратура, преследваща Гранд корупция, може да преценява дали има основателни сигнали срещу нея и да го заяви пред Висшия съдебен съвет, а “органът” да го приеме като правилно… Това е спътницата на Петьо Еврото и негова най близка приятелка… Все още ръководител на Софийска градска прокуратура.

Това коментира следователят Бойко Атанасов като публикува „вярна с оригинала“ справка за чисто процесуално минало на Русинова. Атанасов бе другия претендент за поста, който оспорва пред ВАС избора на Русинова.

Представеният от нея официален документ е безусловно доказателство, че са нарушени разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушеня. В чл. 5 от него е посочено, че е предоставена защита „на сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение“, тоест самоличността им трябва да бъде пазена.

Очевидно, че името на Емилия Русинова е било сред лицата от чиито действия са се оплаквали два гражданите. Няма друго обяснение за използаването на жалбите имената им по повод кандидатирането й за титуляр на поста.

Друг е въпросът как подчинението й отделите биха могли да стигнат до друг извод по повод сигналите на гражданите за ОПГ на магистрати, сред които е и шефката им?! И дали не става въпрос имено за „Осемте джудже“ можем да гадаем покрай танствата на прокуратуата.

Проблемът е, че претендентката е осветила имената на жалбоподатели пред прокурорската колегия в свой интерес, а на колегията нарушението не е направило никакво впечатление. Обратно, очевидно е било е приобщено към аргумените в полза на Русинова да оглави СГП.

Емилия Русинова е пътувала в един и същи автомобил с Петьо Еврото като са излизали заедно извън страната. По повод образуваното на Емилия Русинова дисципиланарно производство по искане на бившия министър на правосъдие, онзи ден в предаването Офанзива по Нова Андрей Янкулов коментира като притеснително обстоятелството, чее пътувала в един и същи автомобил с Петьо Еврото като са излизали заедно извън страната. По думите му още по-притеснително е поведението на прокуратурата по този казус.

Дни преди тези разкритията за вояжите й с Петьо Еврото, стана ясно, че ръководената от Русинова СГП бе иззела от ГДБОП цялата преписка по сигнала на българската европрокурорка Теодора Георгиева. В този сигнал Георгиева директно посочи Русинова като човека, който я е въвел при Петьо Еврото. Преписката е иззета толкова бързо, че не е имало време Русинова да бъде разпитана.

Като държава в държавата прокурорите са действали

по свои мерки и теглилки.

За отказа на Прокурорската колегия да образува производство срещу Борислав Сарафов с мотива, че не е имало достатъчно данни в подкрепа на твърденията, бившият правосъден министър посочи, че именно затова е дисциплинарното производство – за да се установят такива обстоятелства. По думите му доказателствата, които подкрепят твърденията му, са публично известни.

Според него „предложението е изцяло обосновано, подкрепено е с съответните обстоятелства, дефинирани са твърдените извършени дисциплинарни нарушения. То е абсолютно годен акт, по който би следвало да бъде образувано дисциплинарно производство. Естествено в рамките на което вече да се вземе решение дали съответния предложен за наказание магистрат следва да бъде наказан или не“