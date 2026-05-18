ВАС отмени дерогацията на „ТЕЦ Марица Изток – 2“ ЕАД след серия дела на Сдружение „За земята-достъп до правосъдие“

Върховният административен съд остави в сила решението на Административен съд – Стара Загора по административно с което е отменено решение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за актуализиране на Комплексно разрешително №50/2005 г. на „ТЕЦ Марица Изток-2“ ЕАД.

Спорът засяга предоставяне на дерогация от европейските екологични стандарти на държавната въглищна централа относно нормите на замърсяване със серен диоксид.

При изложени допълващи мотиви, върховните съдии и изпращат преписката на органа за ново произнасяне по преразглеждане на условията на Комплексно разрешително № 50/2005 г., издадено на оператора „ТЕЦ Марица Изток-2“ ЕАД, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.

Решението на Върховния административен съд е изцяло съобразено с решение по дело С-375/21 на Съда на Европейския съюз, постановено по отправено преюдициално запитване по настоящия спор, пише пресслужбата на ВАС.

Цитираното решение СЕС посочи, че: при разглеждането на искане за дерогация компетентният орган трябва, като вземе предвид всички относими научни данни за замърсяването, включително кумулативния ефект с други източници на съответния замърсител, както и мерките, определени в относимия план за качество на въздуха, приет за съответната зона или агломерация съгласно член 23 от Директива 2008/50, да откаже такава дерогация, когато тя може да допринесе за превишаването на нормите за качество на въздуха, определени съгласно член 13 от Директива 2008/50, или да е в разрез с мерките, съдържащи се в този план, които имат за цел да гарантират спазването на тези норми и да направят възможно най-кратък периода на превишаването им.

От установените по делото данни относно наличие на значително замърсяване и установен принос на дерогацията към превишаване на нормите по показател серен диоксид, правилно и обосновано първоинстанционният съд е приел, че решението на изпълнителния директор на ИАОС е издадено в нарушение на изискването да не се допуска значително замърсяване и да се постига висока степен на опазване на околната среда.

Върховните съдии намират, че решението на органа е незаконосъобразно, тъй като не е извършена цялостна оценка на кумулативния ефект от замърсяването, не са взети предвид всички относими научни данни, допуснато е противоречие с мерките на действащия план за качество на въздуха на Община Гълъбово и не са изпълнени условията за допустимост на дерогацията, съгласно правото на ЕС.

Решението на ВАС е окончателно.