Вицепремиерът Гълъб Донев: От 1 септември намаляваме с 10% разходите за заплати в държавната администрация

Първите мерки за овладяване на недостига на средства в бюджета за 2026 година анонсира вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев.

Той предлага да отпадне автоматичното вдигане на заплати на премиера, министрите, хората на изборни длъжности, както и в секторите на МВР, отбраната, висшето образование и съдебната система.

Ще бъде въведен таван на заплатите в бюджетния сектор на равнището на заплатата на президента. Предвидено е от 1 септември да бъдат намалени и разходите за заплати в държавната администрация с 10%, като няма да се намаляват възнаграждения, а ще се съкращават щатове или хора.

Вицепремиерът даде заявка, че в бюджета ще бъдат осигурени пари за увеличението на пенсиите с близо 8% от 1 юли, изплащането на социалните добавки и няма да бъдат вдигани данъци.

От 1 август минималните осигурителни прагове се увеличават с 5%, а максималният осигурителен доход става 2300 евро.

„Очаквано, финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на средностатистическо българско семейство – разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми. Затваряме първите и най-видими кранчета, през които изтича обществен ресурс.

Това е бюджет, с който казваме

„Стоп! на държавните хранилки.“

Премиерът Румен Радев защити обявените от финансовия министър Гълъб Донев рестрикции при заплащането на администрацията, които се въвеждат с новия държавен бюджет:

Старата власт ни завеща много неразплатени сметки и също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. А това означава, че всички българи ще плащаме версиите на олигархията и на предишно управления. От „Прогресивна България“ оставяме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. Затова премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. Във времена на ограничения именно политиците първи трябва да дават пример.

Коментарът си Румен Радев направи преди за отлети за Берлин на първото си посещение като премиер, където ще разговаря с канцлера Фридрих Мерц: