Адв. Цветомир Тодоров: Магистратите ни са имотни, проблемът е, че няма контрол над дейността им

De Fakto 19.05.2026

Магистратите са имотни. Те са висока и средна класа, като някои от тях имат афинитет към лукса„.

Това заяви пред БНР адв. Цветомир Тодоров от Българския институт за правни инициативи, които днес ще дадат пресконференция на тема „Имотите и колите на магистратите: какво ни казват публичните данни“.

Магистратите ни не са бедни – това е добра новина, но проблемът е, че няма контрол върху дейността, която вършат„, е заключението на адвоката. Той разясни данните:

„Анализирали сме декларации за периода 2016 – 2025 г. Това са декларации на 4162 магистрата. В тях те декларират притежание на над 20 хил. имота и над 7 хил. автомобила. Аз не мога да кажа дали магистратите са бедни или богати.

Цифрите показват, че 38% от магистратите имат повече от 1 апартамент, 3,6% имат 5 или повече апартаменти.  Тук стигаме до тази луксозна класа, която е доста тънка, но съществува – това са магистрати с доста повече от 5 апартамента.  Това е доста тънка прослойка, не трябва тя да боде очите на гражданите„.

Според него магистратите трябва да са добре платени – доста над средното. Това е основата, от която можем да си представим, че магистратите няма да посягат към сивия сектор в тази професия – корупционни практики и търговия с влияние, обясни адв. Тодоров в интервю за предаването „Преди всички“.

По думите му към момента заплатите на нашите магистрати не са лоши – те са високи, дори в сравнително европейски план:

В момента младши магистрат получава 2450 евро. Върховни съдии и прокурори е другият край на ножицата вътре в системата – най-високите заплати. Върховни съдии, прокурори, следователи от НСлС получават по почти 5000 евро„.

Магистратската професия е от такова естество, че реално тя би трябвало да е най-прозрачната, т.е. да знаем какво реално притежава един магистрат означава горе-долу доколко той е почтен. Освен това, законът в България е направен така, че да има отчетност“, коментира адвокатът.

Относно съдебната реформа той изказа мнението си:

В момента трябва да мислим възможно най-наедро. От друга страна разбирам страха  новите управляващи да посегнат към съдебната реформа. Има плахост и то е разбираемо. Който в момента избере ВСС, най-вероятно ще има контрол върху това кой ще бъде главен прокурор и председател на ВАС. Това вероятно са най-силовите органи в цялата страна. Това е много сложно решение за всеки политик“.

Източник БНР

