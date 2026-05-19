Асоциация на прокурорите е провела Пролетната си академия на тема „Международно правно сътрудничество“

Асоциация на прокурорите в България (АПБ) проведе традиционната си Пролетна академия на тема „Международно правно сътрудничество“. Тази година в академията взеха участие множество прокурори и следователи – членове на асоциацията от цялата стран, съобщава АПБ.

В рамките на обучението са разгледани ключови теми, свързани с международното правно сътрудничество. Едната- за „Европейска заповед за арест – издаване, съдебен контрол, изпълнение. Практически съвети при издаване и изпълнение“.

Лектори са били прокурорите Цветомир Йосифов и Иванка Которова от отдел „Международен“ на Върховна касационна прокуратура.

Друга широко разисквана теме е за „Международно оперативно сътрудничество.

Възможности и изисквания при обмен на информация чрез дирекция Международно оперативно сътрудничество – МВР“. В нея участие взеха Стилиан Стоянов – ВПД началник отдел „Интерпол и мисии на международни организации“, Венцислав Янакиев – началник сектор „Международно издирвани лица“ към отдел СИРЕНЕ и Мария Халачева – главен юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ ДМОС.

Участниците в Пролетната академия са запознати и с дейността на IJM Romania-Bulgaria International Justice Mission, включително с възможностите за сътрудничество, обучения и партньорства на национално и международно ниво от Светлин Данаилов и Марина Кисьова де Хеус от IJM.

Пролетна академия на АПБ допринася за повишаване на професионалната квалификация на прокурорите и следователите при разследване на престъпления с международен елемент, както и за подобряване на взаимодействието с компетентните органи в областта на международното правно сътрудничество, посочват от асоцияцита. Съвместното обучение с участието на представители на АПБ, ВКП, МВР и IJM представлява важна стъпка към бъдещо дългосрочно, активно и ползотворно сътрудничество, казват оттам.