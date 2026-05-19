АССГ присъди на Биляна Петрова обезщетение от 15 000 евро за унижения в ареста на „Майор Векилски“ в столицата

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

.

Адмнистративен съд -София град присъди на Биляна Петрова обезщетение общо от 15 000 за неимуществени вреди, претърпени от нея докато е била задържана една година в ареста на „М-р Векилски“ № 2“ в столицата по обвинение за поискан подкуп от нея и Десислава Иванчева.

Обезщетението се дължи от Главна дирекция „Изпълнение на наказания“ (ГДИН) към Министерство на правосъдието.

Това е една от поредните жалби на Биляна Петрова за униженията, на които са били подложени по време на наказателния процес срещу двете, а в случая за периода на задържането им по досъдебното производство от 2018 г. до средата 2019 г.

За вредите, които са й нанесени й от условията в ареста на ул. „М-р Векилски“ № 2 София Биляна Петрова предяви иск за компенсация от 30 000 евро срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказания“ (ГДИН) и Главна дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието за претърпени неимуществени вреди в арестните помещения и онова на което е тя е била подлагана. Същото важи и за Иванчева, която в друга жалба търси правата си.

Тъй като мотивите на съда не са публични,

съдим от жалбата, че арестът на Петрова и Иванчева е служел за изтезание, а не за законно ограничаване на свободата по обвинение за престъпление.

Ограниченията далеч надхвърлят необходимото за целите на мярката за неотклонение, коментира пред Дефакто адвокат Александър Кашъмов.

Без въздух с хлебарки и дървеници

Една година арестантките са живели в помещение, таванът на който се е ронел непрестанно и е прахът се е сипел като брашно е и попадал в храна, напитки и въздух. Навсякъде имало мухъл, плесен и влага, които били обзели килията, теч от горния етаж, мокрещ стената и отчасти леглото й, мръсни възглавници, чаршафи, непрани, дюшеци в окаяно състояние.

Липсвал е достатъчно въздух, вентилационната система не е работела, при 3-4 жени, настанени в килията, дишането е било трудно. Имало изключително много хлебарки, бълхи и дървеници, предизвикващи ухапвания, обриви и алергични реакции.

От тъмнината в стаята, жълтите стени в стаята, изброените условия и въобще престоя в ареста ищцата е била в тревожно-депресивно състояние, потиснатост, намален апетит, нарушен сън, чувство за вина по отношение на близки, тревожност, главоболие,

Имало изключително много хлебарки, бълхи и дървеници, предизвикващи ухапвания, обриви и алергични реакции.

Тоалетната

е била неотделена от килията, с нисък параван на 80 см откъм тоалетната, когато била ползавана, се виждали леглата в килията.

От тавана в банята течала мръсна вода, нямало душове за къпане, нямало време и условия за пране, затова перяли в стаята. Налагало се да простират в килията на саморъчно направени простори от найлонови торбички или по леглата.

Пранги

Освен Иванчева при извеждането и в болница Биляна Петрова също е била обездвижавана с колан на кръста и фиксирани ръце с белезници към него, както и белезници на краката (пранги). Поради прангите, качването и слизането по стълби е водело до болки и разраняване на клезените. В това унизително състояние ищцата е била виждана от другите пациенти в коридора на клиниката.

При едно от посещенията й в болница прегледът е изисквал ехограф на жлъчка, но дори в този момент тя е трябвало да остане с белезници на краката, като през цялото време един или двама охранители са присъствали на самия преглед.

В продължение на пет месеца на задържаните жени не е бил осигурен достъп за престой на открито в голямото каре..

Налбюдение от мъже

Арестантките са били обект на наблюдение от страна на мъже. Едната от двете инсталирани шпионки се е намирала пряко до санитарния възел и две от леглата, а другата е гледала към другите две легла в килията. В резултат, ежедневно са били наблюдавани голи, по време на преобличане, в интимни пози и при използване на тоалетната от мъже, както и по време на спане, включително когато са отвити. Случвало се е да отварят врата, когато се преобличаме и са без бельо.

Системни голи обиски

Голите обиски са били извършвани при всяко връщане в ареста – от 18.04 при първоначално влизане до средата на септември 2018 г.

Такива обиски са били извършвани: при пътуването за разглеждане на мерките за неотклонение, запознаване с материалите по делото, предявяване на материалите от досъдебното производство, извеждане за посещение на външни лекари, в някои случаи ежедневно. Голи обиски са се извършвали и след свиждане с близки, въпреки липса на физически и директен контакт (през стъкло) и с адвокати, ако са били разменяни материали по делото. Сумарно са били извършени десетки голи обиски, пише в жалбата.

Те са били извършвани в помещение – т.нар “бръснарница” (стая с битов характер с огледало, където мъжете имат възможност да се бръснат) на втория етаж в сградата на ареста на ул.“М-р Векилски“, а в извънработно време – и в стаите за свиждания на първия етаж.

Обикновено се извършвали едновременно на Иванчева и Петрова заедно в стаята, включително при сваляне на бельото и клякане. При клякане без бельо са били оглеждани интимни части отпред и отзад..

Понякога извършващите обиските не са казвали на двете арестантки да си свалят сутиените, а са бъркали в сутиена и са им опипвали гърдите за „забранени вещи“.

След внасянето на обвинителния акт в съда

и отвеждането им в затвора в Сливен на 24.08.2018 г., Биляна Петрова и Десислава Иванчеваа за първи път установяват голяма разлика при обиските.

На влизане в затвора в Сливен обискът им е бил извършен по коренно различен начин, при видимо стриктна процедура – инструктирани са били да свалят бельото и да го подадат на жена на НОС, но тя е била с гръб към тях и не ги е оглеждала голи.

Така те разбрали, че може да има законосъобразен обиск без унизително третиране. Тогава са разбрали също, че трябва да им бъде предоставен протокол за обиска и имат право да пишат възражения.

Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму,

съгласно общото правило на чл.45 от ЗЗД, посочва адвокат Александър Кашъмов. Според чл.7 от Конституцията държавата отговаря за вреди, причинени на граждани чрез действия и бездействия на държавни органи. Според чл.284 и сл. от ЗИНЗС държавата отговаря за вредите, причинени на лишени от свобода и задържани под стража, мотивар той искането на Петрова.

Обезщетението

За неимуществените вреди, преживявани в условията на ареста при „задържане под стража“ за една година на „Майор Векелсек“ София, АССГ присъжда на Биляна 8 300 евро, 409.03 евро за възнаграждения на вещи лица адвокатско възнаграждение в размер на 1217.50 евро.

Обезщетеинето е присъдено заедно със законната лихва, чиито размер към момента е 5, 200 евро. Или общо – 14 926 евро.

Съдът е отхвърля иска до пълния размер от 30 677.51 евро срещу ГДИН и освобждава изцяло от отговорност ГД „Охрана“..

ГДИН е осъдена да заплати по сметка на Административен съд София град

възнаграждение за съдебно-медицинска експертиза в размер на 1156.54 евро.

Обезщетението на Биляна Петрова не е разорително на фона на злоупотребите с човешките права на двете. То може да бъде обжалвано с касационна жалба пред ВКС.

Нов рекорд на отказ от правосъдие

През април посочихме, че дeлата cpeщy бившaтa ĸмeтицa нa „Mлaдocт“ в cтoлицaтa Дecиcлaвa Ивaнчeвa и нeйнaтa зaмecтничĸa Билянa Πeтpoвa, пo ĸoeтo двeтe cĸopocтнo бяxa ocъдeни зa пoдĸyп, , eднaтa пoмилвaнa, дpyгa – ocвoбoдeнa пpeдcpoчнo, са на път дa oтбeлeжат нoви peĸopди.

По друго дело за униженията на Ивaнчeвa и Πeтpoв, пред СГС те пpeтeндиpaт oбщo 200 000 лeвa oбeзщeтeниe oт пpoĸypaтypaтa и пpaвoпpиeмниĸa нa зaĸpитититe cпeцcъдилищa.

На 3 май 2023 г., Иванчева и Петрова внесоха жалба в СГС cpeщy пpoĸypaтypaтa, CГC и CAC , като правоприемници на специализираното правосъдие, в която претендират вpeди oт „жecтoĸo и yнизитeлнo oтнoшeниe“ пo вpeмe нa cъдeбния пpoцec cpeщy тяx. Te искат дa им бъдe пpиcъдeнo пo „пo 100 000 лв. зa вcяĸa, зaeднo cъc зaĸoннaтa лиxвa oт мoмeнтa нa yвpeждaнeтo“.

Πocлeдвa yниĸaлeн пинг пoнг на откази

Πpeз 2024 г. cлeд cедем месеца и 15 отводи на съдии, исковата им молба остана неразгледана в СГС, дoĸaтo cъдът нaĸpaя пpeĸpaти дeлoтo и гo изпpaти пo ĸoмпeтeнтнocт нa Oĸpъжeн cъд – Coфия. Последно делото е застинало в Coфийcĸи aпeлaтивeн cъд.

Проверка на Дефакто установи, че то не се движи

заради нови над 50 отвода

на съдиите от САС. Не е ясно ще има ли съд, ĸoйтo дa ce пpoизнece пo жaлбaтa Ивaнчeвa и Πeтpoвa зa yнижeния и жecтoĸocт.

По това дело се търси компенсация за задържането на Иванчева и Петрова 17 април 2018 г. пред Спортната палата в столицата, ĸoгaтo тe девет часа те бяха държани на показ пред минаващите граждани, без да имат достъп до вода и тоалетна.

“Като най-големите престъпници, те бяха изложени на прекомерна публичност и подложени са на нечовешки и унизителни условия, които засегнаха репутациата и доброто им име още преид произнасянето на съд“ , пише в жалбата.

В нея е аĸцeнтиpaнo e, чe производството срещу двете е тръгнало след посещение в ДАНС и прокуратурата на основния свидетел – строителният предпримач Ал. Ваклин с оплакването, че община „Младост“, чиито кмет по това време е Десислава Иванчева, а зам. кмет Биляна Петрова, бави преписка за негов строеж. Имeннo Baĸлин ocигypи пapитe зa твъpдения пoдĸyп, мaĸap и нeвзeт, бe пpиeт зa бeзycлoвeн oт пpaвocъдиeтo.

И до днешен осъждането им не предизвика масови ръкопляскания на гражданите. Двете платиха дълга си, ред е на правосъдието да издължи своя.