„ПБ“ предлага нови правила за работа в парламента, опозицията съзря орязване на правата й

Предложения на „Прогресивна България“ (ПБ) за промени в Правилника на Народното събрание предизвикаха критики от страна на опозицията, която видя опит за ограничаване на контрола върху правителството. Управляващите обаче посочиха, че целят да повишат качеството на парламентарната работа.

Предложенията

В първата сряда на месеца групите от опозицията имат право да предложат по една точка, която да влезе в дневния ред. Тази възможност остава, но изчезва текстът, според който може да вкарват и изслушвания на министри.

Отпада задължението на премиера и вицепремиерите да отговарят на въпроси от парламентарния контрол в срок или ако не – до десет дни да се явят в парламента и да обяснят забавянето си. Няма да са длъжни и да отговорят на всички зададени им въпроси до разпускането на парламента.

Минималната почивка по искане на парламентарна група ще е минимум 10 минути вместо сегашните 15.

Администрациите на държавните и местни органи вече няма да са длъжни да подават изискана информация от народен представител в срок от 14 дни. Сега „само ще са длъжни да съдействат“.

Намалява се времето за изказвания при дебати

Предлага се законопроектите вече да се е гледат в комисиите при много по-скъсени процедури, при които има опасност не всеки депутат да се е запознал с предложенията. Това ще може да става 24 часа след разпределянето им по комисии, а не както е досега – поне 72 часа, след като на депутатите са им раздадени самите предложения..

Вече няма да е задължително комисиите да гледат едновременно няколко предложения на партии по различна материя.

Сега това е задължително, но ПБ предлагат комисиите да гласуват дали да ги разделят. Там представителите на „Прогресивна България“ също ще имат мнозинство. Това означава, че ако пет групи са внесли предложения за промени в Изборния кодекс например, мнозинството в комисията може да реши да гледат само един от тях, а останалите да оставят да прашасват в деловодството и до тях да не се стигне никога. Това беше възможно и досега, но с мнозинство две трети, а сега ще трябва обикновено.

Една парламентарна група вече няма да може да предлага създаване на временна комисия, за това ще са необходими поне една пета от народните представители, т.е. 48 души.

В 52-рия парламент само „Прогресивна България“ има необходимия брой. Досега беше достатъчно група да го внесе, после се гласуваше в залата. За сравнение 48 депутати са нужни за сезиране на Конституционния съд.

Премахва се и разпоредбата, че по време на предизборна кампания

парламентът не заседава.

Намаляват постоянните комисии с една – от 25 на 24, като махат тази за демографската политика, децата и семейството, като демографската политика се прехвърля към социалната. Има и промени в имената на някои от останалите комисии. Например тази по конституционни и правни въпроси

отново ще бъде само правна,

Увеличават се правомощията на председателя да предлага промени в дневния ред. Той има право на това и сега, но само в „изключителни случаи“ и след като го е обсъдил с партиите на Председателски съвет. Сега вече няма да е нужно да го обсъжда с формациите.

Скъсява се времето за изказвания на депутатите.

Няма да имат право да говорят „по същество“ повече от веднъж, когато се гледа закон на второ четене, нито да репликират депутати о т собствената си група, намаляват се и позволените им минути по някои въпроси.

В момента например депутатите имат право да обосновават предложенията си за промени между първо и второ четене в рамките на пет минути, а вече ще са три

Опозицията реагираха остро

От „Демократична България“ и „Възраждане“ определиха тези предложения като скандални и вредни.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов предупреди, че това ще направи възможни още комисии като 26-секундната за промените в Закона за горивата от миналия парламент.

Опозицията има право да пита, има право да получава документи, има право да участва в дебата, има право нейните законопроекти да бъдат разглеждани – тъй като парламентът не е място, в което мнозинството просто си брои гласовете. Парламентът е място за дебат, място да бъде контролирана изпълнителната власт и ние ще настояваме всички тези инструменти да бъдат запазени, заяви Божанов.

Бившият правосъден министър Атанас Славов изрази надежда управляващите да се откажат от идеите си:

Ограниченията във възможността за дебат, ограниченията във възможността да се вземат реплики, ограниченията за това да се инициират анкетни комисии, провеждащи парламентарни изслушвания, са все практики, които нарушават духа на парламентаризма“, посочи Славов.

Тома Биков от ГЕРБ също се присъдени към критиките: „Ясно виждаме съкращаване на редица процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента в гумен печат на господин Радев“.

Стою Стоев, депутат ПП: “ Реално народите предвестители и по-лошото гражданите няма да знаят по какъв дневен ред работи парламента. Това е началото на края на парламентаризма“

Николай Денков от „Продължаваме промяната“ допълни: „С други думи – премахва се възможността опозицията да може да вкарва свои точки в дневния ред“.

Управляващите

От „Прогресивна България“ защитиха предложенията си. Председателят на Временната комисия за изработване на нов правилник – Димитър Здравков, обясни, че идеите им целят повишаване на качеството на работа на парламента и не разбират критиките на опозицията срещу отстраняване на стари негативни практики:

„Необяснимо е защо се реагира негативно на опитите да бъдат поправени онези текстове, които даваха възможност и се използваха от онези парламентарни практики, които сведоха доверието на гражданите в институцията до критичните нива, които ние всички знаем.

Нека бъде ясно, че ние наистина искаме действителна промяна в работата на 52-рото Народно събрание.

Затова част от предложенията ни са свързани с това да направим парламентарния дебат същностен, без възможност за злоупотреби с времето и процедурите. Така нареченото ограничаване на правата на опозицията е не просто странен прочит на внесените предложения, а търсена възможност да се продължат старите порочни практики“, заяви Димитър Здравков.

Обясни, че затова част от предложенията са свързани с това да се направи парламентарният дебат по-съдържателен,

без възможност за злоупотреба с времето и процедурите.

Според него временните комисии не са парламентарен инструмент за ежедневна употреба, а изискването за 48 подписа за създаването им е опит да се погледне по-сериозно на този въпрос.

По думите на Здравков изслушвания на министри нямат място в т.нар. ден на опозицията, защото така само се губи парламентарно време. До нищо не е довело и изискването министри да са задължени да обясняват защо не са се явили да отговорят на въпроси, което сега ПБ предлагат да отпадне:

„Искам да уверя цялото общество и всички народни представители от 52-рото Народно събрание, че министрите от кабинета на премиера Румен Радев, както предстои да се убедите, ще участват пълноценно в парламентарния контрол. Благодаря ви за вниманието“.

Здравков все пак увери, че ако опозицията успее да ги убеди, и те биха могли да отстъпят от някои от своите предложения, но не уточни от които точно.

И още: Отпадането на автоматичната индексация на депутатските заплати на всеки три месеца, както предложи финансовият министър Гълъб Донев, ще бъде включена в правилника на по-късен етап, когато получат методологията за изчисляване на възнагражденията от МФ.

Заседанието на комисията е насрочено за утре.