Поради липса на кворум Съдийската колегия не можа да напряви избор на председател на Окръжен съд Добрич и на председател на Районен съд – Варна.

Малко преди гласуването имаше кворум, но Галина Захариева, Олга Керелска и Цветника Пашкунова напуснаха заседанието заради убеждениеото, че с оглед на подготвяните промени в съдебиня закон, Съдйската колегия трябва да се въздържа от кадрови назначения. Атанаска Дешев отсъствашеот днешното заседание.

В началото на заседанието, след като бе направено предложение да се премине към избор, председателят на ВКС Галина Захарова предложи изборът да се отложи във връзка с подготвяния от НС мораториум на назначенията от челонев на ВС, които са с изтекъл мандат:

„На всички е известно, че се подготвят законодателни изменения във връзка с временно преустановяване на дейността на Съдийската колегия, а и на Прокурорска колегия за избор на административни ръководители. Аз подновявам предложението си от миналото заседание: да отложим изборите си за административни ръководители, съответно – до изясняване на въпроса: ще има ли или няма да има такъв мораториум“.

Захарова обърна внимание, че колегията трябва да се съобрази с реални обществени настроения, които бележат изключително ниско доверие в настоящия състав на Съдийската колегия. А решенията й биха се отразили върху дейността на колегите, коиот биха били избирани за ръководители на съдилищата.

Освен това не можем да си позволим да участваме в своеобразна надпревара със законодателната власт и да гледаме кой кого ще изпревари, каза тя.

Председателят на ВКС бе подкрепена от Цветинка Пашкунова и Олга Керелска, които също бяха на мнение, че не трябав да се провеждат избори.

Друго беше становището на мнозинството. Драгомир Кояджиков заяви, че няма да подкрепи отлагането на процедурата, като изтъкна, че кандидатът за ОС-Добрич Петър Монев е бил подкрепен единодушно от общото събрание на съдиите, а за РС-Варна Магдалена Давидова – със сериозен превес от 32 срещу 7 съдии.

Боян Новански също се обяви за извършване на избора, защото въпреки, че някои хора знаели какво ще реши парламентът, той не знаел това.

Даниела Марчева се застъпи за отлагане, „докато няма действащ закон, нямаме основания да прекратяваме или каквото и да било друго“.

Предложението стигна до гласуване, но с 4:6 не мина.

Вероника Имова призова колегията да продължи с назначенията, защото кандидатите са безспорни като професионалисти и като административен опит, и като лидери, и визионери в техните съдилища, на мен ми се струва, че по никакъв начин не бихме накърнили – а обратното – бихме защитили независимостта на съдебната власт, както и тяхната собствена независимост.“

Боян Магдалинчев, Стефан Гроздев и Севдалин Мавров също почти тихомълком се обявиха „за“ кадруването да продължи.

След като бе излушан кандидатът за председател на Окръжен съд Добрич, Захарова заяви, че няма да участва в гласуването, на база на заявената вече нейна позиция, а не заради конкретния кандидат, подчерта тя.

Тя заедно с Цветинка Пашкунова и Олга Керелска, напуснаха залата, кворумът падна на 7 души и представлявашият Боян Магдалинчев трябваше да прекрати заседанието.

На 13 май Прокурорскта колегия спря избора на адмистративни ръководитеил, след като парламенът прие на първо четене и трите законопоректа за промени в Закона за съдебната власт, които налагат забрана за кадруване от ВСС, чиито членове са с изтекъл мандат.

Решението гласеше, че изборът спира до влизане в сила на променте в съдебния закон.