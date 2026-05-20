В СУ: Ключови теми на конституционното правосъдие обсъдиха конституционни съдии и представители на научната общност

Международната научна конференция е част от събитията по повод 35- годишнината на Конституционния съд

Конституционният съд и Софийският университет „Св. Климент Охридски“

организираха първа по рода си открита професионална дискусия с участието на конституционни съдии, представители на научната общност у нас и гост-лектори от университети във Франция, Белгия, Италия, Унгария и Полша.

Международната научна конференция по повод 35-годишнината от създаването на Конституционния съд беше посветена на актуални и ключови за конституционното правосъдие въпроси, съобщи пресслужбата на съда.

Председателят на Конституционния съд Павлина Панова и заместник-деканът на

Юридическия факултет проф. д-р Евелина Стоева-Димитрова откриха форума.

В словото си Павлина Панова подчерта ролята на Юридическия факултет на СУ,

който е подготвил почти всички конституционни съдии и оформя новото поколение

юристи.

„Именно тук, в тези аудитории, се формират свободните, критични и отворени умове“, отбеляза тя.

Павлина Панова акцентира върху значението на Конституцията от 1991 г. и конституционното правосъдие като инструмент от особено значение за гарантиране на демократична конституционна правова държава.

„Ролята на Конституционния съд е да формира и води дебата за конституционния съдебен контрол, неговата легитимност, юридически механизми, перспективи и предизвикателствата пред неговото развитие“, посочи в приветствието си проф. д-р Евелина Стоева-Димитрова.

Първият панел на конференцията беше посветен на легитимността на

конституционните юрисдикции в Европа. Доц. Наташа Данелчук-Колодровски от

Университет Екс Марсилия представи тезата, че независимостта на конституционните

съдилища е тясно свързана със социалната им легитимност и с доверието на

гражданите. Проф. Анджела Ди Грегорио от Университета в Милано анализира избора

на конституционни съдии в Централна и Източна Европа, като акцентира върху риска

от политизиране на конституционните юрисдикции.

Конституционният съдия Орлин Колев представи темата „Легитимност на

Конституционния съд на Република България: развитие и перспективи“. Той направи

преглед на въпроси, които са били на дневен ред при писането на предишните

конституции, но са актуални и днес, и подчерта, че перспективите пред

конституционното правосъдие са в пряка връзка с предизвикателствата на времето.

Вторият панел беше посветен на правната сила и изпълнението на решенията на

конституционните съдилища. Проф. Ян Тунис от Университета в Хаселт, референт в

Конституционния съд на Белгия, представи развитието на Белгийския конституционен

съд към по-прагматичен подход, включващ техники като частична отмяна на разпоредби, запазване действието на отменени текстове и преодоляване на законодателни празноти. Доц. Базил Ридар от Университета в Лил разгледа практиката на френския Конституционен съвет и механизма за отложено действие на решенията.

Конституционният съдия проф. Янаки Стоилов представи заключителния доклад в

рамките на втория панел на тема „Правна сила, действие и изпълнение на решенията

на българския Конституционен съд“. Той посочи основните характеристики на

решенията на Конституционния съд, като най-важната от тях е действието им по

отношение на всички държавни органи, юридически лица и граждани. Така Съдът

поддържа единството на правната система под върховенство на Конституцията,

посочи проф. Стоилов и открои проблем – за разлика от другите клонове на правото,

конституционното право не разполага с механизъм за принудително изпълнение.

Откритата дискусия в аулата на университета продължи с темата „Прилагане на

правото на ЕС от конституционните съдилища и техните отношения със Съда на

Европейския съюз“.

Доц. Христо Христев представи предимството на правото на Европейския съюз в

практиката на националните конституционни съдилища и посочи, че когато възникват

точки на напрежение в практиката на конституционните съдилища и Съда на ЕС, пътят

за тяхното преодоляване е отправяне на преюдициални запитвания.

Колегата му от Университета в Сегед доц. Петер Пал Кружлич представи унгарския опит и правото на ЕС, като отбеляза, че Конституционният съд на Унгария е широко овластен с правомощия, включително да се произнася относно съответствието на правото на ЕС с конституцията на страната, но предпочита да прави креативни тълкувания на Основния закон.

Проф. Моника Флорчак-Вонтор от Ягелонския университет представи доклад за

прилагането на правото на ЕС във времена на криза и практиката на полския

Конституционен трибунал. Тя подчерта, че след 2016 г. поради политическите

проблеми с независимостта институцията драстично се е променила и е сменила

подхода си към европейското законодателство.

Третият доклад в последния работен панел от конференцията на тема „Прилага

ли българският Конституционен съд правото на ЕС? Ако да – как? Ако не – защо?“

представи конституционният съдия Атанас Семов. Той обърна внимание на три

ключови разбирания. КС не прилага правото на ЕС, а прилага – в тесния смисъл на

това понятие – единствено три правни акта: Конституцията, Закона за Конституционен съд и вътрешния си правилник.

КС не е компетентен да се произнася за съответствието на закон или друг акт от вътрешното право с правото на ЕС. От ключово значение е доброто разбиране на разликата между „прилагане“ и „спазване“.

Проф. Семов подчерта, че КС може да отправи преюдициално запитване до Съда

на ЕС и това ще бъде направено веднага, щом има валидно основание по конкретно

конституционно дело.