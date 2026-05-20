Очаква се НС да въведе задължителен съдебен контрол върху актовете на ad hoc прокурора, който разследва Главния

Проектопрограмата на Народното събрание предвижда да бъдат обсъдени на първо четене три законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Промените са свързани с изпълнението на ангажиментите по Националния план за възстановяване и устойчивост, коит бяха одобрени от Временната комисия по правни въпроси миналата седмица.

Два от законопроектите са внесени от служебния кабинет на Андрей Гюров, а третият – от Йордан Иванов („Демократична България“) и група народни представители.

Първият законопроект на служебното правителство въвежда задължителен съдебен контрол върху върху действия на ad hoc прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници, какъвто до момента на практика липсва. Постановленията за прекратяване на наказателно производство за престъпление, извършено от главния прокурор ще минават през контрола на съдилищата.

С промени в Закона за съдебната власт се предвижда контролът да се осъществява от съдия от наказателната колегия на Върховния касационен съд (контролиращ прокурор), който да се определя на случаен принцип от списък, одобрен от Общото събрание на наказателната колегия.

Списъкът ще включва съдии с най-висок ранг и опит в наказателното правораздаване.

Предлага се правомощията на контролиращия прокурор да включват преглед върху действията и актовете на разследващия прокурор, издаване на задължителни указания, осъществяване на преценка за законосъобразност и обоснованост на процесуалните действия, евентуално възобновяване на производството при наличие на нови обстоятелства.

Контролиращият прокурор ще се определя още при образуване на производството, като по този начин не се допуска период, в който действията на разследващия прокурор да остават без надзор.

Задължителен съдебен контрол се въвежда и върху прекратяването или спирането на наказателните производства за редица корупционни престъпления, извършени от лица на висши публични позиции.

Вторият законопроект на служебния кабинет на МС цели избягване на финансови санкции за нарушаване правото на Европейския съюз, както и потенциални бъдещи осъдителни решения на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека. Въвежда се изискване за устен и писмен превод в наказателното производство; право на информация в наказателното производство; както и правна помощ за заподозрени и обвиняеми, включително по производство за европейска заповед за арест.

С измененията в НПК, внесени от Йордан Иванов, се предлага въвеждането на бърз и ефективен съдебен контрол върху 72-часовото прокурорско задържане.

Iпоред вносителите въвеждането на право на жалба незабавно след връчване на постановлението гарантира, че лишаването от свобода ще бъде предмет на независима съдебна преценка в най-кратки срокове.