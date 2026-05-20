Последни новини
Home / Законът / Радев за административна реформа: Няма да има масови уволнения, но ще има свиване на разходи и бюрократична тежест

Радев за административна реформа: Няма да има масови уволнения, но ще има свиване на разходи и бюрократична тежест

De Fakto 20.05.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 195 Прегледа

Defakto.bg

В началото на днешното заседание на кабинета премиерът Румен Радев  коментира анонсираната административна реформа, която се залага в новия бюджет на страната.

Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират между органи, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани“, допълни премиерът.

Той каза, че следва да има задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират и на тези, които могат да бъдат автоматизирани и дигитализирани. За да се изпълнят целите, ще бъде създаден Съвет за административна реформа, чийто председател ще е вицепремиерът Гълъб Донев.

По думите му, предстои сливане на агенции и дирекции с припокриващи се функции, трансформиране на агенции в дирекции, отпадане и премахване на излишни звена.

Съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, а също така и програми за доброволно напускане.  Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест, съкращаване на времето за административно обслужване„, каза още Радев.

Премиерът  очаква Съдинените щати да поискат удължаване на престоя на летище „Васил Левски“ в София на самолетите-цистерни на американските Военновъздушни сили.

Той  уточни, че е обсъждал темата в телефонен разговор с президента Доналд Тръмп, а преди това и с министъра на войната Пийт Хегсет.

В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пийт Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американския президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък“, обясни Радев.

About De Fakto

Проверете също

Спорове за правилника на НС: Според управляващите трябва да се работи бързо, опозицията – заглушавате демокрацията

От   „Прогресивна България“ отхвърлиха критиките на опозицията срещу промените в правилника за дейността на Народното …

Депутатите приеха на първо четене три законопроекта за промени в НПК и засилен контрол по дела на Главния

Народното събрание прие и трите законопроекта за промени  в НПК – проектите на служебния кабинет …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване