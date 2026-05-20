Радев за административна реформа: Няма да има масови уволнения, но ще има свиване на разходи и бюрократична тежест

В началото на днешното заседание на кабинета премиерът Румен Радев коментира анонсираната административна реформа, която се залага в новия бюджет на страната.

„Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират между органи, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани“, допълни премиерът.

Той каза, че следва да има задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират и на тези, които могат да бъдат автоматизирани и дигитализирани. За да се изпълнят целите, ще бъде създаден Съвет за административна реформа, чийто председател ще е вицепремиерът Гълъб Донев.

По думите му, предстои сливане на агенции и дирекции с припокриващи се функции, трансформиране на агенции в дирекции, отпадане и премахване на излишни звена.

„Съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, а също така и програми за доброволно напускане. Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест, съкращаване на времето за административно обслужване„, каза още Радев.

Премиерът очаква Съдинените щати да поискат удължаване на престоя на летище „Васил Левски“ в София на самолетите-цистерни на американските Военновъздушни сили.

Той уточни, че е обсъждал темата в телефонен разговор с президента Доналд Тръмп, а преди това и с министъра на войната Пийт Хегсет.

„В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пийт Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американския президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък“, обясни Радев.