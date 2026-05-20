Спорове за правилника на НС: Според управляващите трябва да се работи бързо, опозицията – заглушавате демокрацията

От „Прогресивна България“ отхвърлиха критиките на опозицията срещу промените в правилника за дейността на Народното събрание.
Според Антон Кутев целта е да се затегне редът и дебатът в пленарната зала да стане по-същностен, без да се губи парламентарно време:
„Последните четири-пет Народни събрания направиха един куп промени, включително така наречения блицконтрол и така нататък, които накрая доведоха до 7% рейтинг на парламента. Тоест всичко, което правим в момента, го правим с единствената идея да направим парламента по-работещ, да издигнем ролята на парламента и мястото му в нашето общество, както и доверието в него, защото това е необходимо.
По никакъв начин не искаме да ограничаваме опозицията. Чувах тук глупости как законодателната им инициатива била ограничавана. Нищо подобно. Законодателната инициатива им се дава от Конституцията. Те имат право да правят колкото си искат законодателни инициативи. Всичко, което променяме, е с една-единствена цел – да има бързо законодателство.“
От ПГ „Демократична България“ са възмутени от предложените промени в правилника и виждат опит за заглушане на опозицията в Народното събрание.
В декларация от парламентарната трибуна Надежжда Йорданова заяви, че предложените изменения не са техническа промяна, а засягат „смисъла на парламентаризма, правото на опозицията да бъде чута и задължението властта да бъде контролирана“.
Тя наблегна на съкратените сроковете за запознаване със законопроекти преди заседания на комисии и в пленарната зала, както и улесняване на процедурите за отхвърляне на законопроекти, внесени от опозицията. Критики предизвика предложението за създаване на временна анкетна комисия да бъдат необходими 48 подписа.
От опозицията предупредиха, че това на практика ще затрудни възможността малцинството самостоятелно да поставя чувствителни теми в дневния ред.
„Премахва се възможността опозицията да изисква документи от управляващите. Така всички зъбци на ключалката се затварят и пред опозицията се затръшва една врата. А нека да си припомним, че там, където има затворена врата, демокрацията умира. Парламентът се съхранява с дебат, с опозиция, която има силен глас“, каза Надежда Йорданова.
Заседанието на временната комисия за изготвяне на нов правилник за дейността на Народното събрание е насрочено за днес от 14:30 часа.