Спорове за правилника на НС: Според управляващите трябва да се работи бързо, опозицията – заглушавате демокрацията

В декларация от парламентарната трибуна Надежжда Йорданова заяви, че предложените изменения не са техническа промяна, а засягат „смисъла на парламентаризма, правото на опозицията да бъде чута и задължението властта да бъде контролирана“.

Тя наблегна на съкратените сроковете за запознаване със законопроекти преди заседания на комисии и в пленарната зала, както и улесняване на процедурите за отхвърляне на законопроекти, внесени от опозицията. Критики предизвика предложението за създаване на временна анкетна комисия да бъдат необходими 48 подписа.

От опозицията предупредиха, че това на практика ще затрудни възможността малцинството самостоятелно да поставя чувствителни теми в дневния ред.

„Премахва се възможността опозицията да изисква документи от управляващите. Така всички зъбци на ключалката се затварят и пред опозицията се затръшва една врата. А нека да си припомним, че там, където има затворена врата, демокрацията умира. Парламентът се съхранява с дебат, с опозиция, която има силен глас“, каза Надежда Йорданова.