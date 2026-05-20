Освобождават шефката на Агенцията по вписванията за нарушения в работата, съобщи правосъдният министър

Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде освободена от поста заради установени нарушения във ведомството. Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов и уточни, че финансите на агенцията са в безпорядък, активите са осчетоводявани неправилно, установени са и трайни слабости при възлагането на обществени поръчки. Решението е взето след преглед и анализ на работата на ведомството.

Найденов очаква освобождаването на Митева да е факт до края на деня.

Министърът посочи, че ще сезира и компетентните органи, в това число и Софийската градска прокуратура. Той е предоставил на премиера подробен доклад за състоянието на агенцията.

Мотивите

“ Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които, въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или пренебрегвани.

Той отбеляза, че агенцията е стратегическа структура, която съсредоточава регистрацията на фирми, на неправителствени организации, на държавни институции, имоти, на особени залози.

„Това е агенция, която обработва изключително голям обем лични данни и не е пресилено да се каже, че дейността ѝ касае практически живота на гражданите и бизнеса“.

Посочи, че над 60% от щатните бройки в общата администрация са празни – няма главен секретар, както и заместник-директори, няма ръководство на финансовия отдел, служител по сигурността на информацията, посочи министърът. Финансите са в безпорядък и активите са осчетоводявани неправилно, изброи още той.

Проблем е установен и при възлагането на обществените поръчки.

Регистърът по несъстоятелност не е въведен, въпреки че министерството е осигурило необходимите предпоставки за това, каза още Найденов.

В публичното пространство се появиха данни за изхвърляни документи с лични данни на граждани и вътрешна служебна кореспонденция. Моята работа е да сезирам компетентните органи дали това е небрежност или нещо повече, заяви министърът.

Като притеснителен факт Найденов посочи, че е имало сигнали за нарушения още преди няколко години. По думите му е имало възпрепятстване на работата на проверяващите. Препоръчано е било в доклад на инспектората незабавно освобождаване на изпълнителния директор и сезиране на Софийската градска прокуратура, каза министърът и добави, че тези препоръки не са били изпълнени.

Изпълнителният директор е получавал тримесечни оценки за своята работа за изключително или много добро изпълнение, зад което стои получаването понякога на петцифрени бонуси в лева, обяви още Найденов.

Тази практика приключва, подчерта министърът. Той увери, че ще подкрепя служителите на агенцията.

„Искам ясно да заявя, че тази практика приключва. Обръщам се към почтените служители в агенцията, за да ги подкрепя в работата им в една среда, в която са били въвлечени във водовъртеж от хаос и обиди. За това, че са били принуждавани да правят подписки в защита на техния изпълнителен директор. Искам да ги помоля да продължат да изпълняват задълженията си отговорно и професионално, за да може при назначаване на ново ръководство да започне оздравителен процес, паралелно с обезпечаване на сигурността на данните на гражданите бизнеса“.

Преди месеци Министерството на правосъдието започна проверка на Агенцията по вписванията след сигнал на БОЕЦ, че над 2000 нотариални акта на имоти, собственост на жители на София, са изчезнали от архива й.

В рамките на утрешния ден ще обявим назначаването на новото ръководство, заяви министърът.