Комисията за правилника на НС прие серия от промени в правилника на Народното събрание

Парламентарната временна комисия прие серия от промени в правилника на Народното събрание.

Обсъдени бяха сроковете за разглеждане на законопроекти в парламентарните комисии.

Народното събрание (НС) обсъжда и гласува законопроектите на второ четене глава по глава, раздел по раздел или текст по текст. Когато няма направени писмени предложения или направено възражение, текстовете не се четат в пленарната зала, прие временната комисия за правилника на Народното събрание.

Ще се обсъждат приетите на първо четене текстове, предложения на народни представители, постъпили между двете четения, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада ѝ. Допустими са и редакционни или правно-технически поправки.

Народен представител може да обосновава направени предложения в рамките на три минути за всяко предложение. Досега депутатът можеше да направи това в рамките на пет минути.

По текстове, чието съдържание е определено от вече гласувани от Народното събрание текстове по обсъждания законопроект, се допускат само редакционни и правно-технически предложения в рамките на една минута.

Комисията прие също законопроектите и докладите да бъдат предоставени на народните представители не по-късно от 24 часа преди пленарно заседание. Досега срокът беше не по-късно от 72 часа.

Прието бе постоянните комисии да разглеждат законопроекти не по-рано от 48 часа от разпределянето им. Срокът до момента беше не по-рано от 72 часа.

Постоянните комисии обсъждат едновременно всички законопроекти, уреждащи една и съща материя, внесени в парламента до деня, в който водещата комисия започва обсъждането, като се изготвя един доклад за всички обсъждани законопроекти, реши временната комисия.

Намалено бе времето за дуплика при дебати от 3 на 2 минути. Опозицията критикува с аргумента, че 2 минути са твърде недостатъчни.

Опозиция и управляващи постигнаха консенсус за времето за почивка. Депутатите ще могат да прекъсват пленарното заседание, за да почиват за не по-малко от 15 минути.

От „Прогресивна България“ оттеглиха предложението си почивката да бъде намалена на 10 минути.

Вчера след близо 6 часа дебати депутатите решиха временните комисии да се създават с подписите на 48 депутати.

И още – без изслушвания на министри в деня на опозиция, като се запазва парламентария контроли в петък.

Промените в правилника на Народното събрание не ограничава опозицията и депутатите. Това заяви председателят на парламента Михаела Доцова, цитирана от БТА. Тя посочи, че измененията целят по-бърз законодателен процес и връщане към държавността, което е нормално в началото на всеки нов парламент.

Доцова обясни, че единствено отпадат изслушванията, за да се върне парламентарният контрол на традиционното си място в петък. Правото на опозицията да предлага законопроекти извън дневния ред остава напълно защитено, а твърденията за лишаване от глас са преекспонирани, допълни тя.