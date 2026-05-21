Президентът Йотова е за смела реформа в Правилника: Има доста сили, които са против, но не може нещата да останат по старому

Трябва да се направи реформа на начина, по който функционира Народното събрание (НС). Това заяви пред журналисти в Пазарджик президентът Илияна Йотова в отговор на въпрос за изготвянето на нов парламентарен правилник.

Когато тръгнем към такава реформа, има доста сили, които са против и някак си искат нещата да са по старому, отбеляза тя. Аз лично съм привърженик на по-смелите действия в това отношение, добави Йотова.

Години наред НС в една парламентарна република е със завидно малък процент на одобрение, каза държавният глава. Според Йотова е важно парламентът да бъде място за разговор, дискусия и спорове, както и за контрол и вземане на решения.

„Ако този правилник го гарантира, а аз виждам в предложенията, че го гарантира, тази институция, според мен, ще работи по-добре“, каза още президентът.

Депутатите от временната комисия за правилника за работа на НС обсъждат вече няколко дни промените в начина, по който ще работи парламентът. Последното заседание беше вчера.

В отговор на въпрос относно предложената от правителството административна реформа държавният глава подчерта, че тя не може да се прави на парче, със залпово действие, а трябва да бъде много сериозно обмислена, така че да не бъде блокирана администрацията.

Илияна Йотова посочи, че одобрява подхода на управляващите за създаване на Съвет за административна реформа и обществено обсъждане с всички засегнати страни. „Когато България стана част от Европейския съюз, много трудно изградихме тази администрация и не можем да я пропиляваме с лека ръка“, изтъкна още тя. Илияна Йотова припомни, че в администрацията има незаети бройки, както и хора, които работят години след пенсия. „Нека всяко министерство и всеки сектор в бюджетната сфера да направят своята оценка. Ако това стане, самата реформа ще получи много голяма подкрепа и сред опозицията в Народното събрание“, посочи тя.

БТА