Прокуратурата поиска 14 години затвор за измама в големи размери от ключовия лобист Петьо Петров

Прокурорът по делото двес прочете част от обвинителния акт пред съда и пледира съдът да му наложи наказание „лишаване от свобода“ за 14 години, както и да бъде лишен от адвокатски права за 17 години.

Адвокат Минчо Спасов, защитник на част от пострадалите по случая, каза пред съда, че разказът на Явор Златанов пред медиите преди години се е доказал по време на заседанията по делото. По тази причина, тъй като има разминаване в неговите показания и тези на прокурор Димитър Франтишек, съдът следва да вземе предвид показанията на Златанов, допълни Спасов. Според него доказателствата сочат, че на практика става въпрос за две престъпни групи.

Спасов призова съда да приеме Петров за виновен и да вземе предвид утежняващи вината обстоятелства, че той е използвал влиянието си в магистратските среди, за да извърши престъплението, като е компрометира цялата магистратура.

Адвокат Николай Манчев, служебният защитник на Петров, посочи, че той не е осъзнавал, че извършва престъпление. Петров е получил златните монетни от бившата си съпруга Любена Павлова. Манчев допълни, че обвинението не е доказано.

По-рано днес съдът разпита Орхан Хасанов, в момента следовател към Софийска градска прокуратура, а преди е бил младши следовател, към закритата вече Специализирана прокуратура от 2021 г., по-рано пък е бил разследващ полицай.

Пред съда Хасанов разказа, че като разследващ е участвал в претърсвания на къщата на Илия Златанов. Преди претърсването е трябвало заедно с негови колеги да се срещнат с прокурор Димитър Франтишек Петров. Те са го чакали в съда на ул. „Черковна“, но Франтишек не се появил. Срещнали се с прокурор Ангел Кънев, който им е казал, че Франтишек е на адреса на Златанов и им е поръчал служебна кола, която да ги закара при него.

Вече на адреса Хасанов попитал Франтишек защо са там и какво трябва да изземат, а прокурорът отговорил, че трябва да се търсят монети. Пред съда Хасанов каза, че не си спомня дали Франтишек им е дал детайли какви точно монети. Хасанов е установил, че в имота е било влизано преди те да пристигнат, защото входната врата е била разбита.

След акцията, когато Хасанов е докладвал на Франтишек какво и къде са открили, прокурорът го е попитал дали в спалня, вдясно от стъпалата на втория етаж зад вратата, е имало шкафче с огледало. Хасанов отговорил, че не е обърнал внимание и Франтишек му е казал да се върне и да провери отново щателно. В едно от чекмеджетата, под дрехите, Хасанов открил документи на чужд език и жълти моменти в плик. Той допълни, че е питал прокурора откъде знае за този шкаф, а той му е отговорил, че има оперативна информация.

По време на цялото съдебно производство адвокат Минчо Спасов настояваше, че прокурор Франтишек Петров е замесен в грабежа на 35 кг. злато и над 500 000 евра от семейство Златанови.