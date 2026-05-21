Сбъдната прогноза: Андрей Янкулов предизвести изхода на делото срещу Петьо Петров още преди три години

De Fakto 21.05.2026 Законът, Избрано

Няма как да има измама без измамен

Няма изненада, че Петьо Еврото не е задочно осъден по изглеждащото внушително (от гл.т. наказуемостта, която е като на умишлено убийство) обвинение в документна измама, по което от СГП му поискали 14 години лишаване от свобода – това написа в профила си днес доскорошинят министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Най-вероятно, за да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено наказание глоба по административен ред, от документната измама е отпаднала измамата и е останало само документното престъпление.  След като е освободен от наказателна отговорност с административно наказание глоба вече няма как да бъде издирван с цел задържане по това дело, дори и присъдата да не е влязла в сила, така че логично е отменена и издадената за него европейска заповед за арест, посочи той.

Какъв е най-вероятният изход от това дело съм прогнозирал още през 2024 г.

в  „Странният случай на пр. преписка 13904/2021 г. на Софийска градска прокуратура: Прокурор като разсилен, два кашона злато, товарено по тъмно на паркинга на съдебна сграда в „Г класа“ с установен-неустановен шофьор и какво да очакваме от единственото финализирано разследване по „Осемте джуджета“, по което обвиняем задочно се оказа

само неиздиреният Петьо Еврото“ :

„СГП приключва разследването по пр. преписка 13904/2021 г. и предава на съд като единствен обвиняем неиздирения Петьо Петров – Еврото. Обвинението срещу него е за документна измама в особено големи размери при условията на посредствено извършителство (приложение 2 – копие от стр. 41 и 42 от обвинителния акт).

Накратко това означава, че Петров е използвал като инструмент действащите без да съзнават престъпния характер на извършеното Любена Павлова, Илия Златанов, Димитър Ламбовски и адвокатките от кръга на Петров Магдалена Мончовска и Цветелина Цветкова да предоставят на прокурорите от СП неистинските фактури за придобиване на златото от Илия Златанов и неистинския договор за пазене на парите с Димитър Ламбовски (квалифицирани в обвинението като неистински документи с невярно съдържание, което само по себе си е правен нонсенс, защото, след като документите са неистински, верността или неверността на съдържанието им няма правно значение).

Прокурорите от СП Деянов и Пейчинов, също несъзнаващи какво става, се заблудили от тези документи, че Златанов и Ламбовски наистина трябва да получат вещите, и се разпоредили в тяхна полза. Те от своя страна ги предали на Любена Павлова, а тя – на Петьо Петров.

Златото и парите според обвинението са на обща стойност 1 301 966.65 лева, което е само за част от стойността на всички първоначални иззети вещи.

Основният проблем на тази правна конструкция, който изначално обрича делото на неуспех, ако въобще някога тръгне по същество, е, че, за да може да бъде осъден Петьо Петров по обвинение за каквато и да е измама (документна или не), трябва да се докаже по несъмнен начин, че прокурорите Деянов и Пейчинов са били измамени, т.е. въведени в заблуждение от Петров.   Няма как да има измама без измамен.

Ако длъжностното лице, което се разпорежда с вещите, съзнава, че в действителност няма правно основание за такова разпореждане,

се касае за длъжностно присвояване, а не за измама.

Предвид множеството вече известни обстоятелства по и около прокурорските произнасяния на Пейчинов и Деянов за предаване на веществените докзателства, да се докаже тяхното въвеждане в заблуждение и несъзнаване на действителното положение, ще се яви невъзможна задача.  Да се твърди, че прокурор, който иначе разследва пране на пари, би се заблудил от документ с наименование „договор за отговорно пазене на финансови средства“ или от искането изведнъж на лице да получи златни предмети, към които в множество разпити до момента не е предявявал никакви претенции, е

 само по себе си близо до абсурда. 

Без въобще да се анализират всички останали и изложени по-горе факти, известни благодарение и на справката на ВКП.

Така че приетата от СГП конструкция, градена върху тезата за един зъл престъпен ум в лицето на Петьо Еврото и множество заблудени от него, сред които тогавашната му жена Любена и прокурори от СП, е най-меко казано несъстоятелна.

Комисията за правилника на НС прие серия от промени за работата на 52-рия парламент

Парламентарната временна комисия прие серия от промени в правилника на Народното събрание. Обсъдени бяха сроковете …

Съдът призна Петьо Петров за виновен в подбудителство, но не за присвояване на парите и златото на Златанови

  Прокуратурата поиска 14 години затвор за измама в големи размери от ключовия лобист Петьо …

