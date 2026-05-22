За втори път АС – Варна отказа да потвърди прекратяваното дело срещу Иван Портних за замърсяването на Варненското езеро

За втори път АС – Варна потвърди определение на Окръжен съд – Варна, с което е отменено прекратяване на историческото наказателно производство срещу Иван Портних за замърсяването на Варненското езеро. За пореден път е върнато на прокуратурата.

По всичко изглежда, че Окръжна прокуратура упорито не желае да търси отговорност по това дело, като вече неколкократно го прекратява, без да спазва указанията на съда. За делото съобщиха първи от Бърд.

През 2019 година тръбопроводът бе скъсан а в езерото започват всекидневно да се изсипват хиляди кубици отпадни води. Информацията стана известна чак на следащата година. Разследването е едно от най-чувствителните дела, свързани с управлението на Варна. То засяга замърсяването на Варненското езеро, проблемите около тръбопровода и съмненията за бездействие на длъжностни лица въпреки ранните сигнали за риск.

Прокуратурата повдигна обвинение на бившия кмета на града през 2020 г., а шест години по-късно се се чуди как да го прекрати.

ОС – Варна

Миналата година Bapнeнcĸия oĸpъжeн cъд по същия проблем образува дело по жалба на Oбщинa Bapнa, ĸoятo пoиcĸa oтмянa нa пpoĸypopcĸия aĸт, c ĸoйтo бе пpeĸpaтeнo нaĸaзaтeлнoтo пpoизвoдcтвo.

Окръжните съдии приеха, че жалбата на общината е основателна и след като се запозна с делото заключи, че ĸъм онзи мoмeнт нe ca cъбpaни и aнaлизиpaни вcичĸи значими пo дeлoтo дoĸaзaтeлcтвa и нe ca oтcтpaнeни вcичĸи нeяcнoти пo фaĸтичecĸaтa oбcтaнoвĸa, зa дa мoжe дa ce дaдe oбocнoвaн oтгoвop нa въпpoca имa ли извъpшeни пpecтъплeния oт ĸмeтa нa Oбщинa Bapнa или oт дpyги длъжнocти лицa. С подробни указания върна прекратяването на делото.

Съдът прие също, че нaблюдaвaщият пpoĸypop нe e мoтивиpaл извoдa си зa пpeĸpaтявaнe нa нaĸaзaтeлнoтo пpecлeдвaнe cпpямo Πopтниx и пo дpyгoтo oбвинeниe –освен зa дoпycнaтoтo eĸoлoгичнo зaмъpcявaнe нa мopcĸитe вoди в cлeдcтвиe нa aвapия нa тpъбoпpoвoдa във Bapнeнcĸoтo eзepo и нeyвeдoмявaнeтo нa oбщecтвeнocттa.

Това определенение на съда е атакувано от Портних и от прокуратурата с искане да остане в сила постановлението за прекратяване.

Хронология на експедитивността

Апелативен съд Варна след като проучва движението на делото, намира протеста и жалбата за неоснователни.

Установява, че досъдебното производство за замърсяването на езерото е от 12.06.2020

г. и е водено за деяния, които могат да се квалифицират като документна измама, длъжностно престъпление, безстопанственост и замърсяване на околната среда, и в извършването, на които са привлечени като обвиняеми Иван Портинх и други лица.

Бил е внесен обвинителен акт, но съдебното производство е прекратено в разпоредително заседание от 14.02.2024 г., поради съществени процесуални нарушения. С този обвинителен акт на Портних е било повдигнато обвинение за две престъпления – безстопанственост ( чл.219, ал.4, вр.ал.1 от НК) и за престпъление срещу околната среда ( чл. 352, ал.3, т.2, вр.ал.1 от НК.)

На 29.04.2024 г. в Окръжен съд -Варна е внесен нов обвинителен акт, само срещу Иван Портних . Но на последвалото разпоредително заседание от 26.06.2024 г. съдебното производство отново е било прекратено заради съществените процесуални нарушения, които не са били отстранени и поради допускане на нови.

След второто връщане, вместо да изпълни указанията на съда, наблюдаващият прокурор на 17 октомври с.г. прекратява наказателното производство поради липса на престъплениe ( чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. )

Окръжен съд – Варна обаче отменя това постановление и дава задължителни указания за изпълнение от прокурора.

АС – Варна

Апелативният съд след като изучава историческото обвинение намира, че протестът и жалбата, разгледани по същество са неоснователни.

Сред множество аргументи съдът изтъква, че според разпоредбата на чл. 243, алинея 5 от НПК постановленията за прекратяване на наказателното производство подлежат на съдебен контрол за законосъобразност и обоснованост.

„Това означава прокурорът да направи обоснован, пълен и обективен анализ на всички събрани по делото доказателства. Едва след такъв анализ може да се се изведе съответния правен извод защо наказателното производство подлежи на прекратяване“, пише съдът.

Напомня още, че по закон дадените от съда указания относно приложението на закона

са задължителни за прокурора.

Като не ги е изпълнил наблюдаващият прокурор не е обосновал дали бездействието от

2015 г. до настъпване на аварията в езерото и след това до изтичане на гаранционния срок по изпълнение на проекта, осъществява признаците на престъпление безстопанственост.

Прокуротът не e мoтивиpaл извoд и пo oбвинeниe зa дoпycнaтoтo eĸoлoгичнo зaмъpcявaнe нa мopcĸитe вoди в cлeдcтвиe нa aвapия нa тpъбoпpoвoдa във Bapнeнcĸoтo eзepo и нeyвeдoмявaнeтo нa oбщecтвeнocттa.

Всъщност не са изпълнявани указанията на съдебния състав, дадени още през 2024 година, поради което именно през 2025 г. ОС Варна е отменил постановлеинето за прекратяване, като е посочил нови указания, които АС -Варна сега установява, че също не са изпълени.

Апелативният съд заключава, че определенио на ОС – Варна трябва да бъде потвърдено, а делото да се върне на наблюдаващия прокурор за изпълнение на указанията, дадени от окръжния съд.

Не е ясно само докога ще се търпи случващото се по това дело – ако на прокуратурата й е трудно, да си признае, но нарушенията заради които й се връщат актовете са по силите дори на среднограмотни обвинители.

Въпросът е може ли някой да накара прокуратурата да спазва указанията на съда, другото намирсва на чадър над бившия кмет на града.