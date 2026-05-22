„Да, България“ ще иска изслушване в правна комисия на Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов за командите от „диванчето“ на Петъо Еврото

Ще внесем изслушване във временната правна комисия. Трябва да бъдат изслушани Теодора Георгиева, Бойко Борисов, Емилия Русинова, Данаил Кирилов (бивш министър на правосъдието) и представителят на държавата тогава в Брюксел, каза съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в кулоарите на парламента.

„Тази сутрин излезе информация, че е имало официална кореспонденция от България към европейските институции за това да бъде предпочетена Теодора Георгиева пред другите кандидати. Документите най-вероятно са класифицирани, но ги има. Това потвърждава задкулисната връзка между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство“, каза още Божанов.

Според него е „огромен скандал, че от диванчето на Петьо Еврото са се раздавали команди на българското правителство и стигат до Брюксел“.

В интервю за бТВ Лаура Кьовеши заяви, че от видeoзaпиcа, изтекъл 2025 г. „гocпoжa Гeopгиeвa, ce пoявявa в cитyaция, в ĸoятo, ĸaзaнo cъвceм oтĸpoвeнo, нямa ниĸaĸвo мяcтo„.„Toзи видeoзaпиc e cвъpзaн c нaчинa, пo ĸoйтo г-ж Гeopгиeвa e билa нaзнaчeнa зa eвpoпeйcĸи пpoĸypop. Зaщoтo тpябвa дa Bи нaпoмня, чe в ĸлacиpaнeтo нa пaнeлa тя бeшe тpeтa, нo впocлeдcтвиe, cлeд нaмecaтa нa тoгaвaшнoтo пpaвитeлcтвo, ĸлacиpaнeтo бeшe oбъpнaтo и тя бeшe нaзнaчeнa зa eвpoпeйcĸи пpoĸypop, каза европейскят главен прокурор. Както вчера, така и днес виждаме, че временните комисии са необходими, ако искаме да разтърсим схемите на зависимости в държавата, заяви Божанов. Съпредседателят на ПГ на „Демократична България“ Надежда Йорданова напомни, че мнозинството не е отстъпило от предложението си 48 подписа да бъдат нужни, за да бъде предложена в пленарна зала временна комисия.

„Следващата седмица правилникът е в пленарна зала. Ние ще продължим да настояваме това изискване за 48 подписа да отпадне“, посочи тя.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи изявление пред медиите в новия парламент, ядосан от възобновените е публични спорове около доскорошния български европрокурор Теодора Георгиева.

„Действията й бяха подчинени на това да компрометира ГЕРБ. Как сега, когато видяха, че е компрометирана и искат за човека, който работеше активно, политически срещу ГЕРБ, да кажат, че е наша. Кирил Петков съм готов да се явя на детектор на лъжата, заедно с него, ето тук, по тези стаи, ми казваше, че тя е човекът, който ползват за бухалка срещу нас, когато бяхме в добри отношение с Кирил Петков“, обяви Борисов.

Той отрече, че има каквато и да било роля в избора на Георгиева като европейски прокурор. „Никога не съм бил в „Джуджетата“, не познавам Петьо Еврото, не съм говорил и не съм се виждал с него. А в случая сега разбираме коя е Снежанка“, заяви той пред медиите в парламента.

Ролята на правителството е да предложи кандидата за европрокурор, след като съдиите и прокурорите го изберат. Ние да го предложим (правителството – б.р.), да изпратим кандидатурите. Аз не съм сменял нищо и това го заявявам най-отговорно. След това Дани Кирилов (Данаил Кирилов – б.р.) беше сменен като министър, ако си спомня нещо друго, да го каже, каза Борисов.