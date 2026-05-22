Елиана Илиева е новият изпълнителен директор на Агенция по вписванията

De Fakto 22.05.2026

  Заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева представи днес пред служителите на Агенция по вписванията новия изпълнителен директор на институцията – Елиана Илиева.
Тя е назначена на длъжността със заповед на министъра на правосъдието от 21 май 2026 г.
Илиева е юрист с дългогодишен професионален опит в сферата на административното и процесуалното право, обществените поръчки и управлението на административни процеси.

Магистър по право е от Югозападен университет „Неофит Рилски“ и е преминала редица специализирани обучения в областта на обществените поръчки, европейските политики, финансовото управление и защитата на личните данни при работа с изкуствен интелект, включително международни обучения в Солун и Маастрихт.

Професионалният й път започва като юрисконсулт в Регионална дирекция по горите (2005 г. – 2008 г.), където натрупва сериозен      практически опит в административно-наказателното производство, обществените поръчки и процесуалното представителство. В периода 2008 – 2016 г. заема длъжността началник на отдел „Правно-нормативно
обслужване“ в районна администрация „Сердика“ към Столична община.
Там ръководи и координира правната и административната дейност на администрацията, участва в управлението на ключови административни процеси и изгражда ефективна междуинституционална координация.

От 2016 г. до назначаването й за изпълнителен директор на АВ е адвокат към Софийска адвокатска колегия. Предоставяла е правно консултиране на публични и частни възложители, работи по европейски проекти и осъществява процесуално представителство по граждански, трудови и административни дела.

Илиева притежава експертиза в правното обслужване, координацията на административни дейности, работата по европейски програми и процесуалното представителство, както и доказани организационни и управленски умения, съобщи правосъдното министрество.

Предишният изпълнитeлният диpeĸтop нa Aгeнциятa пo впиcвaниятa Дaниeлa Mитeвa  бe   ocвoбoдeнa oт пocтa зapaди ycтaнoвeни нapyшeния в работата й.  Peшeниeтo бe взeтo cлeд пpeглeд и aнaлиз нa paбoтaтa нa вeдoмcтвoтo.

