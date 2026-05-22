Министър Николай Найденов за Борислав Сарафов: Надявам се да прояви чест и да освободи съдебната система от себе си

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Директорът на НСлС няма да е по право заместник-главен прокурор, нито ще управлява еднолично НСлС

Министърът на правосъдието Николай Найденов ще обжалва отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу доскорошния и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, в момента заместник-главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Жалбата ще бъде внесена другата седмица във Върховния административен съд.

Това заяви министър Найденов в кулоарите на парламента. В същото време подчерта: „Не бих призовал г-н Сарафов да се оттегли от съдебната система, но ще го поздравя, ако го направи. Борбата със задкулисието и нерегламентираните влияния трябва да започне оттам. Надявам се г-н Сарафов да прояви достатъчно чест и да освободи прокуратурата от себе си“.

В искането си за образуване на дисциплинарно производство срещу и.ф. главния прокурор Сарафов служебният министър Андрей Янкулов бе посочил ред действия и бездействия, представляващи сериозни нарушения и обосноваващи налагане на най-тежкото наказание – дисциплинарно освобождаване от длъжност, т.е. от системата.

Миналата седмица прокурорската колегия на ВСС отказа да образува дисциплинарно дело, позовавайки се на изтекла давност за част от сочените нарушения и необоснованост на предложението в останалата част. А министър Николай Найденов заяви, че ще прецени дали да обжалва отказа или да внесе ново дисциплинарно предложение за Борислав Сарафов.

„Получих мотивите на прокурорската колегия в писмен вид и се запознах с тях. След анализ прецених, че са налице основания това решение да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Считам, че в ситуация, в която г-н Сарафов има поставени въпроси към него, останали без отговори, следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори“, каза днес министър Найденов.

„Нещо повече, г-н Сарафов в продължение на 15 години заема ръководни длъжности в съдебната система – ръководител на апелативната специализирана прокуратура, заместник-главен прокурор при двама главни прокурори, и.ф. главен прокурор, в момента е директор на Националната следствена служба. 15 години, през които са се трупали въпроси, 15 години съдебна номенклатура, създаване на нерегламентирани, предполагам, влияния, зависимости, връзки. Това трябва да приключи и не считам, че е редно да се крие зад мълчанието – своето и на институциите, които е сложил пред себе си“, категоричен бе министърът на правосъдието.

Николай Найденов съобщи също, че депутати от „Прогресивна България“ са внесли в парламентарното деловодство проект за изменения в Закона за съдебната власт, свързани със статута на директора на НСлС.

„През 2025 г. бяха приети разпоредби в ЗСВ, според които директорът на НСлС получава относителна самостоятелност в рамките на прокуратурата да назначава служители, да командирова следователи и др. Г-н Сарафов като директор на НСлС по право е и заместник-главен прокурор по разследването. Законопроектът прекратява това положение – той вече няма да е по право заместник-главен прокурор, нито ще управлява еднолично НСлС“, подчерта Николай Найденов.

„В прокуратурата работят достойни прокурори и следователи, те трябва да бъдат подкрепени. Считам, че хора, които дълго време са упражнявали функциите на съдебна номенклатура не трябва да тежат с присъствието си върху магистратите, които всеки ден изнасят тежестта на обвинението като господари на досъдебното производство“, категоричен бе министърът.

В отговор на журналистически въпроси за казуса с Теодора Георгиева и процедурата за избор на нов европейски прокурор от България, Николай Найденов заяви:

„Поискал съм среща с г-жа Лаура Кьовеши, на която да придобия лична информация. Ще я оглася пред медиите, без да укривам нищо от процедурата, по която е била излъчена Теодора Георгиева и всичко случило се във връзка със съмненията за нейното избиране“. Министърът поясни също, че в момента новата процедура по избор на европейски прокурор от България е блокирана заради жалби пред ВАС. (Делото е насрочено за 10 юни )

На срещата с Лаура Кьовеши ще бъде уточнено и доколко новата повторна процедура е приемлива от гледна точка на европейските правила.