С някои възръжения НС одобри на първо четене нова Комисия за противодействие на корупцията

На първо четене парламентът възстанови Комисията за противодействие на корупцията. За гласуваха 153 народни представители от ПБ, ГЕРБ-СДС, ДБ и ПП, против бяха 13 депутати от ДПС. „Възраждане“ не участваха в гласуването.

Пленарната зала реши срокът за предложения между двете четения да бъде съкратен от седем на четири дни.

Новата антикорупционна комисия ще е петчленна, като един от членовете ѝ ще се избира от Народното събрание, един ще се назначава от президента, а по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и един представител ще се избира от Висшия адвокатски съвет.

Предлага се мандатът на комисията да бъде от 5 години без право на преизбиране, като председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за своята дейност.

Законопроектът е в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се антикорупционният орган да проверява декларациите за имущество и интереси на лица, заемащи публични длъжности, както и да установява конфликт на интереси.

От „Възраждане“ не са убедени, че ще се стигне до реална борба с корупцията. Петър Петров посочи, че само 4 месеца след закриването на комисията мнозинството в момента се опитва да я възкреси под натиска на изискванията по ПВУ. Според него законопроектът е почти идентичен със стария закон, като запазва същите правомощия, механизми на работа и структура.

„Няма никаква нагласа за борба срещу корупцията по високите етажи на властта. Запазват се абсолютно същите правомощия на комисията, начина на действие и функциоране на комисията. Разбира се, това ще доведе до абсолютно същите резултати. Народното събрание няма почти абсолютно никаква възможност да упражнява контрола върху дейността на тази комисия“, коментира Петров.

От ДБ подкрепиха антикорупционния закон на първо четене, но искат отпадане на разследващите функции. Надежда Йорданова посочи, че предлаганият модел за структура е балансиран и ще гарантира по-висока степен на неутралност.

„Имаме сляпо петно, сложните и социални значими форми на корупцията остават извън обхвата на наказателното преследване. Докато в Италия имаме осъдени длъжностни лица за избор на доставчици на медицинско оборудване, системно решенията били предварително координирани срещу процент от договорите, в България имаме осъден за това, че е получил подкуп от 200 лева за решение на ТЕЛК. Имаме районен кмет осъден, имаме областен управител“, заяви Йорданова.

Мирослав Иванов посочи примери за съвършено забогатяване, придобиване на имоти на занижени цени и получаване на луксозни автомобили.

„Може да си спомним сериозно и фрапантно разминаване между имуществено състояние на едно лице, който от собственик на един стар „Опел“, изведнъж се превърна в милионер. Всичко ще зависи от това дали управляващото мнозинство ще има наистина волята да се бори с корупцията или да й поставя чадър“, каза той.