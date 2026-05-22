Премиерът: независимостта на съдебната система трябва да бъде пазена, но тя не следва да води до капсулиране

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Случаят с Петьо Петров – Еврото не е първият, в който гражданите са изключително разочаровани съдебната система.

Навсякъде има остър дефицит на справедливост. Случаят с Петьо Петров – Еврото не е първият, в който гражданите са изключително разочаровани съдебната система. За съжаление досега нищо не е направено нито по този случай, нито по случая с Мартин Божанов – Нотариуса. Тези случаи не мръднаха през годините, а трябва да се разплетат. Това заяви министър-председателят Румен Радев в отговор на журналистически въпроси в парламента.

„Разбира се, ще го поздравя“, лаконичен бе Радев дали ще поздрави Борислав Сарафов ако се оттегли от съдебната система.

Трябва да отчетем колко време Борислав Сарафов стоя на поста извън регламентираното време. Той го превиши значително това време, което се полагаше по закон за и.ф. главен прокурор“, каза Радев.

„Това не е първият случай, в който гражданите са изключително разочаровани от нашата съдебна система. Да не говорим за катастрофите, войната по пътищата, родителите, които чакат възмездие и справедливост. Навсякъде има остър дефицит от справедливост“, заяви министър-председателят.

Той изрази надежда да има смислен дебат в НС по Закона за съдебната власт.

Радев акцентира върху значението на критериите и процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет. Според премиера те трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да има независим Висш съдебен съвет.

„Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор“, добави Радев.

По думите му независимостта на съдебната система трябва да бъде пазена, но тя не следва да води до капсулиране. Именно затова и Законът за съдебната власт е от толкова голямо значение.

В отговор на журналистически въпрос министър-председателят потвърди, че се извършва детайлен анализ на работата на администрацията.

Премиерът Радев подчерта, че механични съкращения няма да има. Целта на реформата е администрацията да работи ефективно и бързо, така че да обслужва интересите на гражданите и бизнеса.