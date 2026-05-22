Проф. Веселин Вучков: Петьо Петров (Еврото) може да се завърне и да заживее спокойно на свобода

Бившият следовател Петьо Петров, известен в обществото като Пепи Еврото, вече може да се върне и да живее спокойно на свобода у нас. Това заяви в предаването “Лице в лице” проф. Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи, юрист и университетски преподавател.

Поводът бе решението на СГС да освободи от наказателна отговорност бившия следовател по обвинение за документа измама с фалшиви документи. Наложена му бе административан глоба от 2 556 евро по делото за случая „Осемте джуджета“, а той бе снет от издиравено с европейска заповед за арест. Делото се проведе изцяло задочно, тъй като бившият следовател е в неизвестност от три години.

Казусът предизвика широк обществен и експертен отзвук.

„Присъдата на Пепи Еврото е осъдителна. Променена е правната квалификация. Не са събрани доказателства за по-тежкото обвинение. В нормите на закона ще намерим всякакви пролуки, предполагам и в доказателствения материал. Съдът едва ли е сгрешил тук.

(По делото прокуратурата не доказа присвояването чрез неистински документи на 147 мoнeти нa oбщa cтoйнocт 106 763 лв. и eднo злaтнo ĸюлчe c тeглo 1000 гpaмa, 23,88 ĸapaтa, нa cтoйнocт 109 718 лeвa, coбcтвeнocт нa Явop Злaтaнoв, ĸaĸтo и cyмa в paзмep нa 550 xил. eвpo, c лeвoвa paвнocтoйнocт 1 085 485,65 лв., coбcтвeнocт нa Юлия Злaтaнoвa, Явop Злaтaнoв и Πpoлeтинa Злaтaнoвa. б.р.)

Обаче голямата тема остава – кой е Пепи Еврото?“, попита риторично проф. Вучков.

Той подчерта парадокса, че въпреки строгите правила и конкурси в съдебната власт, понякога неформалните срещи определят кариерното развитие.

Юристът обясни, че никъде в нормативната уредба не фигурира задължение за посещение на столичното заведение „Осемте джуджета“, но на практика това често се е оказвало ключов етап от процедурата.

Проф. Веселин Вучков направи критичен прочит на състоянието на правосъдната система у нас.

По отношение на предстоящите реформи, бившият вътрешен министър изрази надежда, че законодателят няма да пристъпи към прибързано създаване на изцяло нови норми за МВР и съдебната власт. Според него общата част на Наказателния кодекс не се нуждае от дълбоки промени, а фокусът трябва да падне върху хората в системата.

„Бройката на променените закони не бива да бъде критерий за добра работа на един парламент. Дори бих се успокоил вътрешно, включително и по темата с наказателните закони, ако много рядко ги пипаме“ , завърши проф. Веселин Вучков.