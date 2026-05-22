В парламента на първо четене започва възстановяване на закритата антикорупционната комисия

Парламентът ще започне работа с първо четене на Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, според приетата програма за работа на депутатите.

На 14 май т.г. временната правна комисия прие в условията на спешност законопроекта на кабинета „Гюров“, след дадената отсрочка от ЕК е до 31 мaй тaзи гoдинa. Срокът oбнapoдвaнe в „Дъpжaвeн вecтниĸ“ e дo 5 юни.

Cлyжeбнoтo правителство подадe искане за четвърто плащане по плана, но неизпълнението на ангажименти, свързани с антикорупционното законодателство и механизма за разследване на главния прокурор, постави под риск допълнителен финансов ресурс.

До момента, поради неудовлетворително изпълнение на антикорупционната реформа Европейската комисия спря изплащането на общо 258 228 948 евро. Отделно бяха спрени и 109 млн. eвpo зa мexaнизмa зa paзcлeдвaнe нa глaвния пpoĸypop, вече приет на първо четене, зaдъpжaни пo втopoтo и тpeтoтo плaщaнe.

Промените

Предвижда се създаването на петчленна Комисия за противодействие на корупцията (КПК), като един от членовете ѝ да се избира от Народното събрание, един – ще се назначава от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, един ще се избира от Висшия адвокатски съвет.

Предлага се мандатът на комисията да бъде пет години, без право на преизбиране, като председателят ѝ ще се сменя всяка година на ротационен принцип чрез жребий. На всеки шест месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за дейността си.

Предлага се комисията да работи за превенция на корупцията чрез събиране и анализ на информацията, разработване и предлагане на антикорупционни мерки, разкриване и разследване на т.нар. корупционни престъпления, сред които длъжностно присвояване, умишлена безстопанственост, сключване на неизгодна сделка, отделни престъпления по служба, подкуп, търговия с влияние, изпиране на пари и други престъпни състави. Предвижда се също антикорупционният орган да проверява декларациите за имущество и интереси на лица, заемащи публични длъжности, както и да установява конфликт на интереси.

Органите на комисията ще разполагат с оперативно-издирвателни и разследващи правомощия. Оперативно-издирвателната дейност ще се извършва от специално назначени служители при получаване на информация за корупционно престъпление, извършено от лицата, заемащи публични длъжности, при констатирани несъответствия между декларирано и реално имущество. Разследването ще се осъществява от разследващи инспектори при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

На 28 януари т.г. 51-вият парламент прие окончателно на второ четене законопроекта за изменение на Закона за Сметната палата, с който се закри Комисията за противодействие на корупцията и функциите ѝ се прехвърлят на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР и на Сметната палата.

Очаква се днес премиерът Румен Радев да участва в първия си парламентарен контрол, според публикуваната на сайта на Народното събрание информация за днешното заседание. Новото редовно правителство беше избрано и положи клетва пред Народното събрание на 8 май.