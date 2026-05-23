Адв. Спасов: Проблемът е, че „Еврото“ е извършил престъпление в съучастие с прокурори, а те бяха освободени от отговорност

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Вместо да бъде уволнен за провокация към подкуп, с подписа на Емилия Русинова Петьо Петров е получил награда от 17 заплати

Решението на съдия от СГС да освободи от наказателна отговорност бившия следовател, смятан за активен лобист в съдебната система Петьо Петров – Еврото, продължава да е обект на обществен интерес и обсъждане.

В предаването „ЕврокоФ“ адвокат Минчо Спасов, един от защитниците на пострадалите от грабежа на ценностите им членове на семейство Златанови, коментира драмата с делото срещу Петьо Еврото за присвоените 34 кг. злато и още 500-600 хил.евро.

Прокуратурата поиска 14 години затвора за подсъдимия беглец от правосъдието, а съдията го освободи от наказателна отговорност и му наложи глоба за подбудителство на Илия Златанов и Димитър Ламбовски да предяват претенции за вещи, които не са техни. Спецпрокурорите пък върнаха иззетите вещи на лица, които не са техни собственици.

Подробностите ще се изяснят, когато мотивите на съда бъдат оповестни, но за мнозина при това обвинение, резултатът не е можел да бъде друг.

„Разбира се, можем да посрещнем тържествено Петър Петров, тъй съдът отмени европейската заповед за арест и мярката му за задържането, така че той е напълно свободен човек и може да се прибере в страната, без дори да изчаква да минат сроковете за обжалване. Подробни коментари на съображенията на съда, с които аз не съм съгласен, мога обаче да направя след като излязат мотивите„, каза Спасов.

На този етап, само искам да допълня, че освен червения килим, с който трябва да посрещнем Пепи Еврото, ако този резултат от съдебното решение остане в сила, ще се наложи ние всички данъкоплатци

да му плащаме обезщетение за незаконно повдигнатото второто обвинение

– за присвояване на 34 килограма злато и половин милион евро, за което той беше оправдан.

Според Спасов по делото са били събрани категорични и непротиворечиви доказателства от свидетелски показания и документи за извършеното престъпление.

Проблемът е в това, че в случая, престъплението на Пепи Петров е тясно свързано с престъплението на прокурорите, които са дали златото.

Но те бяха освободени от отговорност от самато прокуратуратура, каза защитникът . „Прокурор Юлиана Христова от апелативна прокуратура – София незаконосъобразно ги освободи от отговорност с мотив, че те са защитени от техния магистратски имунитет по член 132 от Конституцията. Госпожа Христова обаче не е дочела този текст, след запетайката се казва- освен ако не са извършили тежко престъпление.

Според мен прокурорите Делян Деянов, Кирил Пейчинов и Франтишек Петров

са извършили тежко длъжностно престъпление,

като са предали ценностите въз основа на фактури, без към тях да е прикрепен платежен документ.

Всички знаем, че фактурата не е документ за собственост. Това обаче не е известно на българската прокуратура.

Нещо повече, прокурор Юлиана Христова очевидно се нуждае от сериозен офталмолог, защото тя твърди, че нейните колеги Деянов и Пейчинов нямало как да разберат за спора между бащата Илия Златанов и сина му Явор Златанов. Но в документа за претърсване и иззмеване от дома му има изричен запис на Явор Златанов, че именно той е собственник на отнетите вещи, изтъква Спасов.

Когато в съдебно заседание аз попитах тези двама уважаеми прокурори, защо върнахте чуждо имущество на други лица, те отговориха : Така сме преценили.

Адвокатът препоръча да бъдат интервюирани прокурорите Пейчинов, Деянов, Юлиана Христова и да отговорят как са формулирали вътрешното си убеждение, въпреки този изричен дакумент.

И да се разбере каква магистратура храним.

Адвокат Спасов припомни, че в решение Върховният касационен съд изрично е обявил , че действията Петър Петров (Еврото) по делото за подкуп срещу Петър Сантиров заедно с Тенчо Попов и Николай Цонов,

са незаконосъобразна провокация към подкуп.

Преписката беше внесена Висшия съдебен съвет, който го освободи от отговорност, позволи му да напусне системата, а за награда с подписа на Емилия Русинова му бяха изплатени 17 заплати при освобождаването.

Може да добавите въпрос и към Емилия Русинована на какво се е дължало убеждението й, след решението на съда, че Петров е заслужил въпросните 17 заплати, препоръча адвокатът.

В обобщение, вместо да го накажат и дисциплинарно да го уволнят, те му платиха 17 заплати, коментира той.

Както един районен прокурор се изрази – в “ Осемте джуджета“ са като едно голямо семейство, заключи адвокат Спасов.