Последни новини
Home / Законът / Прокуратуата протестира присъдата на Петьо Еврото, активира спряно дело за изнудване

Прокуратуата протестира присъдата на Петьо Еврото, активира спряно дело за изнудване

De Fakto 23.05.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 110 Прегледа

Defakto.bg

Софийска градска прокуратура (СГП) ще протестира  присъдата на Софийски градски съд (СГС) , с която укриващият се биш следовател Петьо Петров бе освободен от наказателна отговорност и глобен  с 2556,46 евро. Съобщението е на СГП.

Той бе признат за виновен  в извършването на документно престъпление по чл. 316, вр. чл. 26 от НК, тъй като  в периода 2019-2020 г. като подбудител и помагач умишлено е склонил Илия Златанов и Димитър Ламбовски   да се ползват от фалшиви частни документи.  И оправдан за извършена документа измама и присвояване на  златно кюлче и монети на обща стойност 1 301 966,65 лева.

Според СГП  обявената присъда е необоснована и постановена в противоречие с изискванията на закона, поради което ще изготви протест.

Конкретни доводи ще бъдат допълнени, след като съдът постанови мотивите си и наблюдаващият прокурор се запознае с тях, гласи съобщенето на прокуратурата.

В протеста си  СГП ще поиска Софийски апелативен съд (САС) да признае подсъдимия за виновен по всички повдигнати обвинения и да наложи съответно законосъобразно наказание.

Изненада

След претърпения провал на първа инстнация,   СГП изненадващо обяви, че срещу  Петьо Петров  се води  друго дело, по което той  е  привлечен като обвиняем за изнудване. Подробности не се съобщават.  Досъдебното производство е било  спряно заради отсъствието на обвиняемия, като е било взето предвид , че по делото за измамата  е бил обявен за общодържавно издирване.

Веднага след освобождаванеот му от наказателна отговорност от  СГС от  21.05.2026 г. и снемането на Петров от  издирване Петьо Петров, от същата дата наблюдаващият прокурор по делото за изнудване, е възложил на  СДВР да бъде обявен за общодържавно издирване, съобщава СГП.

 

 

 

 

 

 

About De Fakto

Проверете също

Задържаният „прокурорски син“ отива в затвора за изтърпяване на 1,8 година лишаване от свобода

Издирваният Васил Михайлов, известен като  „прокурорски син“, който бе задържан от ГДБОП, предстои да бъде …

Има ли връзка между Петьо Еврото и правителството за избора на европейски прокурор, това е въпросът

По повод изявлението на на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че той и правителството му …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване