Прокуратуата протестира присъдата на Петьо Еврото, активира спряно дело за изнудване

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Софийска градска прокуратура (СГП) ще протестира присъдата на Софийски градски съд (СГС) , с която укриващият се биш следовател Петьо Петров бе освободен от наказателна отговорност и глобен с 2556,46 евро. Съобщението е на СГП.

Той бе признат за виновен в извършването на документно престъпление по чл. 316, вр. чл. 26 от НК, тъй като в периода 2019-2020 г. като подбудител и помагач умишлено е склонил Илия Златанов и Димитър Ламбовски да се ползват от фалшиви частни документи. И оправдан за извършена документа измама и присвояване на златно кюлче и монети на обща стойност 1 301 966,65 лева.

Според СГП обявената присъда е необоснована и постановена в противоречие с изискванията на закона, поради което ще изготви протест.

Конкретни доводи ще бъдат допълнени, след като съдът постанови мотивите си и наблюдаващият прокурор се запознае с тях, гласи съобщенето на прокуратурата.

В протеста си СГП ще поиска Софийски апелативен съд (САС) да признае подсъдимия за виновен по всички повдигнати обвинения и да наложи съответно законосъобразно наказание.

Изненада

След претърпения провал на първа инстнация, СГП изненадващо обяви, че срещу Петьо Петров се води друго дело, по което той е привлечен като обвиняем за изнудване. Подробности не се съобщават. Досъдебното производство е било спряно заради отсъствието на обвиняемия, като е било взето предвид , че по делото за измамата е бил обявен за общодържавно издирване.

Веднага след освобождаванеот му от наказателна отговорност от СГС от 21.05.2026 г. и снемането на Петров от издирване Петьо Петров, от същата дата наблюдаващият прокурор по делото за изнудване, е възложил на СДВР да бъде обявен за общодържавно издирване, съобщава СГП.