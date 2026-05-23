Задържаният „прокурорски син“ отива в затвора за изтърпяване на 1,8 година лишаване от свобода

De Fakto 23.05.2026 Законът, Избрано

Издирваният Васил Михайлов, известен като  „прокурорски син“, който бе задържан от ГДБОП, предстои да бъде приведен в затвора, за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1,8 години лишаване от свобода, съобщиха от Прокуратурата.

На 21 янури 2026 г  Софийски градски съд  отмени условната присъда от 1  година  лишаване от свобода на Васил Михайлов за закана към  бившата му приятелка Боряна Рангелова  и му определи  едно общо най-тежко наказание от година и осем месеца, което трябва да излежи ефективно.

Васил Михайлов бе обвинен, че  в периода от октомври 2022 г. до юли 2023 г. е отправил четири отделни закани с убийство спрямо пострадалата, като първоинстанционният съд  приeма за  доказан само един  инкриминиран акт (от 28.10.2022 г.), а по останалите три пункта е постанови оправдателен резултат.

СГС потвърди изводите на СРС и  определи едно  общо най-тежко наказание измежду три произнесени вече присъди – „Пробация“ на РС- Бургас,  20  месеца условно лишаване от свобада на РС- Сливница и 1 година условно на  СРС.

Съдът като приспада  времето на задържане  определи едно общо най – тежко наказание от 1, 8 и  месеца , което трябва  да бъде изтърпяно ефективно при първоначален „общ“ режим.“ 

Решението на съда беше окончателно.

Недоказано 

Πpeз юни м.г. Bacил Mиxaйлoв изчeзнa, cлeд ĸaтo в пoлициятa бeшe пoдaдeн cигнaл зa пoбoй, ĸoйтo тoй нaнecъл нa 31-гoдишeн мъж.   Bъв видeooбpъщeниe Mиxaйлoв oтpeчe тoвa,  дaдe дa ce paзбepe, чe cлyчaят e мaнипyлиpaн и чe cĸopo caм щe ce пpeдaдe.

Toвa нe се случи до задържането му сега от ГДБОП.

В  края на миналия месец  бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи за предполагаемото участие на Васил Михайлов заедно с още двама души в побой, нанесен над служител на ГДБОП в дома му в пернишкото село Люлин.

  За задържането му съобщи в профила си във Фейсбук главният секретар на МВР – Георги Кандев. Във „Фейсбук“ вътрешният министър Иван Демерджиев пусна клип със задържането на Васил Михайлов и написа:
„Никой не е и няма да бъде над закона. Българските граждани искат справедливост и сигурност и докато аз съм в Министерство на вътрешните работи, ще работя да я получат“.

