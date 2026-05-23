Задържаният „прокурорски син“ отива в затвора за изтърпяване на 1,8 година лишаване от свобода

Издирваният Васил Михайлов, известен като „прокурорски син“, който бе задържан от ГДБОП, предстои да бъде приведен в затвора, за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1,8 години лишаване от свобода, съобщиха от Прокуратурата.

На 21 янури 2026 г Софийски градски съд отмени условната присъда от 1 година лишаване от свобода на Васил Михайлов за закана към бившата му приятелка Боряна Рангелова и му определи едно общо най-тежко наказание от година и осем месеца, което трябва да излежи ефективно.

Васил Михайлов бе обвинен, че в периода от октомври 2022 г. до юли 2023 г. е отправил четири отделни закани с убийство спрямо пострадалата, като първоинстанционният съд приeма за доказан само един инкриминиран акт (от 28.10.2022 г.), а по останалите три пункта е постанови оправдателен резултат.

СГС потвърди изводите на СРС и определи едно общо най-тежко наказание измежду три произнесени вече присъди – „Пробация“ на РС- Бургас, 20 месеца условно лишаване от свобада на РС- Сливница и 1 година условно на СРС.

Съдът като приспада времето на задържане определи едно общо най – тежко наказание от 1, 8 и месеца , което трябва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален „общ“ режим.“

Решението на съда беше окончателно.