Издирваният Васил Михайлов, известен като „прокурорски син“, който бе задържан от ГДБОП, предстои да бъде приведен в затвора, за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1,8 години лишаване от свобода, съобщиха от Прокуратурата.
На 21 янури 2026 г Софийски градски съд отмени условната присъда от 1 година лишаване от свобода на Васил Михайлов за закана към бившата му приятелка Боряна Рангелова и му определи едно общо най-тежко наказание от година и осем месеца, което трябва да излежи ефективно.
Васил Михайлов бе обвинен, че в периода от октомври 2022 г. до юли 2023 г. е отправил четири отделни закани с убийство спрямо пострадалата, като първоинстанционният съд приeма за доказан само един инкриминиран акт (от 28.10.2022 г.), а по останалите три пункта е постанови оправдателен резултат.
СГС потвърди изводите на СРС и определи едно общо най-тежко наказание измежду три произнесени вече присъди – „Пробация“ на РС- Бургас, 20 месеца условно лишаване от свобада на РС- Сливница и 1 година условно на СРС.
Съдът като приспада времето на задържане определи едно общо най – тежко наказание от 1, 8 и месеца , което трябва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален „общ“ режим.“
Решението на съда беше окончателно.
Πpeз юни м.г. Bacил Mиxaйлoв изчeзнa, cлeд ĸaтo в пoлициятa бeшe пoдaдeн cигнaл зa пoбoй, ĸoйтo тoй нaнecъл нa 31-гoдишeн мъж. Bъв видeooбpъщeниe Mиxaйлoв oтpeчe тoвa, дaдe дa ce paзбepe, чe cлyчaят e мaнипyлиpaн и чe cĸopo caм щe ce пpeдaдe.
Toвa нe се случи до задържането му сега от ГДБОП.
В края на миналия месец бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи за предполагаемото участие на Васил Михайлов заедно с още двама души в побой, нанесен над служител на ГДБОП в дома му в пернишкото село Люлин.
За задържането му съобщи в профила си във Фейсбук главният секретар на МВР – Георги Кандев. Във „Фейсбук“ вътрешният министър Иван Демерджиев пусна клип със задържането на Васил Михайлов и написа:
„Никой не е и няма да бъде над закона. Българските граждани искат справедливост и сигурност и докато аз съм в Министерство на вътрешните работи, ще работя да я получат“.