Честит 24 май, празник на буквите и преклонeние пред светите двама братя!

Отбелязваме най-светлия и най-обединяващия празник на българския дух – 24 май. Прекланяме се пред делото на светите братя Кирил и Методий. С тържествени шествия и официални церемонии страната отбелязва празникът на буквите. На 24 май отдаваме почит и към святото дело на българските учители, към всички превърнали просветата, културата, науката и прогреса в своя мисия за достойното бъдеще на България, отбелязва още премиерът.

Нека да пазим българския език, който ни прави народ, който ни свързва, обединява и подписва нашето национално самочувствие, заяви президентът Илияна Йотова на церемонията пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност:

„Честит да ви е празникът 24-ти май, скъпи съотечественици – тук, и далеч, отвъд пределите на страната. Навеки ще ни свързва „език свещен на моите деди“. Нека да пазим българският език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява, който подписва нашето национално самочувствие на българи. Нека да е празник. Честит 24-ти май! Да живее Отечеството!“ Така президентът Илияна Йотова отправи поздравление за празника.

Страната ни не само спаси делото на славянските първоучители, но и го претвори в основа за културното и духовно развитие на много народи, написа премиеърт Румен Радев.

„В глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици, българската писменост се е превърнала в наш щит, защото в самите темели на държавността ни са вградени именно писмеността и духовността“, написа още министър-председателят.