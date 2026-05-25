Адв. Михаил Екимджиев: Интервюто на Кьовеши бе приличен опит за кризисен пиар и самозащита 

Европейският главен прокурор изрече неистини за моето назначение, каза Теодора Георгиева

В интервю европейският главен прокурор Лаура Кьовеши остро атакува българския европрокурор Теодора Георгиева. В доста непривична директност разказа тя разказа за лучилото се около нея и причините довели до исканото й дисциплинарно освобождаване.

В правото си на отговор пред БТВ , Теодора Георгиева заяви, че Лаура Кьовеши без никакви доказателства е направила изявление, че за нейното назначаване за европейски прокурор е имало „натиск“ от страна на българското правителство.

„Назначението ми е извършено в съответствие с Рекламент на ЕС и приложимите национални процедури и представлява валиден и окончателен институционален акт, утвърден чрез компетентните механизми на ЕС … Поради това твърдението за „натиск“ не отговаря на истината“, пише в своя защита Георгиева и долавя, че всички въпроси, свързани с нейното назначение, следва да се отправят към органа по назначението – Съвета на ЕС“.

Според Георгиева не отговаря на истината и твърдението, че колегията на Европрокуратурата за втори път се занимава с нея. Срещу мен няма друго дисциплинарно производство, каза тя.

Адв. Екимджиев: В този сюжет няма добри

Видяхме един приличен опит за кризисен пиар от страна на Лаура Кьовеши – това заяви адв. Михаил Екимджиев в отговор на въпрос м предаванено „ЕвродикоФ“.

И някакси това е разбираемо – мандатът на Кьовеши изтича през октомври тази година. Тя вече е обект на силна критика и за неефективността на Европейската прокуратура, особено нейната българска секция.

От страна на Теодора Георгиева вече сме сезирали и Европейската комисия, и Европейския съд по правата на човека, а пред другия Европейски съд в Люксембург се оспорват наложените и от Лаура Кьовеши наказания и временно отстраняване от длъжност, според мен изгледите за успех на Теодора Георгиева са съвсем реалистични – Това заяви адвокта михаил Екимджев в предването „Евродикоф“ .

Оспорват се наложените и от Лаура Келши наказания и временно отстраняване от длължност.

С това интервю Кьовеши успя да минимизира вредите, като прехвърли върху Теодора Георгиена цялата отговорност за баталиите в българската секция на Европейската прокуратура, смята адв. Екимджиев.

.. Тя може да говори отвисоко и по дефиниция нейния глас се чува по-далеч. Ноима вътрешни противоречия, които разколебават цялата й теза, каза той.

Като във филмите на Гай Ричи и Куентин Тарантино, няма добри.

Но тъй като, инцидентно сега, Теодора Георгиева по някакви нейни причини е решила да действа в обществен интерес, да разкрива корупция и престъпления, и тя го прави успешно, ние като общество и вие като медии се струва да я подкрепим.

Къде са основните пробели и несъотвтствия, които опровергават Лаура Кьовеши?

Първо, Лаура Кьовеши твърди, че срещу Теодора Георгиева има две дисциплинарни производства. Нито Теодора Георгиева, нито аз знаем за второ. Едно се води, за него знаем.

На второ място, тя твърди, че според нея Теодора Георгиева не е била обект на сплашване. Но самата Лаура Кьовеши през февуари миналата година й назначи охрана, а и тя самата няма как да знае дали Пеевски е заплашвал Теодора Георгиевата, тъй като това е въпрос на вътрешно разследване България, за което тя няма информация.

Кьовеши твърди, че Европейската прокуратура е била обект на дезинформация, на сплашване, а отрича и това да се е случило с Теодора Георгиева.

И последно – Лаура Келши заяви, че след като е била притеснена от излезлия запис при Петьо Еврото, Георгиева е започнала да дава интервюта в Капитал, да участва в прес-конференции, да изкарва кирливите ризи на българската секция на Европейската прокуратура, за това, че не се разследва ефикасно делото „Чирен“, за това, че има други проблеми, свързани с тролейбусите във Враца и така нататък.

Хронограмата сочи точно обратното.

Тези публични изяви на Теодора Георгиева и участието в конференциите, и интервюто пред Капитал са от февруари 2025 година, а записът за посещението й при Петьо Еврото, излиза един месец по-късно през март.

Т.е. опитен юрист, най-важният прокурор в Европейския съюз да допусне толкова фактологични грешки в едно интервю – показва тенденциозност, отбеляза Екимджиев.

Не може толкова пъти неволно да се сгреши. И целта е да бъде демонизирана и злепоставена Теодора Георгиева.

На въпрос знае ли какви са прегрешенията на Георгиева за временното й отстраняване

адвокатът заяви, че те са предмет на делото пред съда на Европейския съюз в Люксембург, по което той не представлява българския еврпрокурор, но съобщи защо е била наказана.

Първо , защото Теодора Георгиева в нарушение на вътрешните правила на Европейската прокуратура лично е разпитала Малинов, шефът на „Булгаргаз“, замесен в аферата Чирен. Тезата на българския евопрокурор е, че е направила това заради малодушие на останалите делегирани прокурори в у нас, които не са искали. И тогава тя е била принудена да направи нещо, което по принцип правят нейните подчинени без предварително съгласие на Кьовеши.

Второ за разгласявене на информация от разследването на Чирен в интервюто си пред вестник Капитал от февруари 2025 година. Тогава, да, тя говори, защото вече се е чувства ла застрашена и така е искала да а получи някаква поне обществена защита и подкрепа.

Малко преди това е смъртта на майка й, за която до момента се води до съдебно производство, до което Теодора не е допусната. Квалификацията, дадена от българската прокуратура, е убийство чрез палеж.

И третото страхотно тежко нарушение, виждате ли, че след като си е направила отвод относно разследването на Малинов, тя е звъннала във българския офис да попита дали Малинов все пак се явил на разпит, посочва Екемджиев.

И за тези тежки, в кавички, много тежки прегрешения Вътрешната комисия в Европейската прокуратура е предложила наказание „Порицание“. Тоест нищо общо с подкупи, с Петьо Еврото и така нататък.

.. Няколко пъти внимателно слушах интервюто и дума по дума. Впечатлението, което създава, е следното: „Въпреки саботажа от страна на българските власти, въпреки провала на Теодора Георгиева, аз успях да се държа институционално и да запазя нивото и авторитета на Европейската прокуратура“ . Въпреки саботажа на българските власти, вече има разследващо звено от полицаи тряко починени на Европейската прокуратура в България, за да не могат така да ги саботират, както се е случило в Чирен“.

Т.е. един отчет на един амбициозен администратор на когото беше възложено да изгради на гола поляна Европейската прокуратура, изглежда й е трудно да признае провала си поне по отношение на българската секция.

Самозащитна позиция, това е моето тълкуване, отбеляза адвокат Екимджиев.