БХК: България се нуждае от възстановяване на базовите гаранции за отчетност, независимост и реална защита на уязвимите групи

Българският хелзинкски комитет публикува годишния си доклад “Правата на човека в България през 2025 г.”

Прегледът на събитията, законодателните инициативи и съдебната практика сочи продължаващ регрес на върховенството на правото и защитата на уязвимите групи, на фона на силен натиск върху гражданското участие.

Отделни положителни практики говорят за устойчивост на демократичните

ценности в една цялостно враждебна среда.

Годишният доклад на БХК за правата на човека в България през 2025 г. очертава година на задълбочаваща се институционална нестабилност, ерозия на върховенството на правото и нарастващ натиск върху гражданското пространство.

Общата картина е на формално функциониращи демократични процедури, които не произвеждат реална отчетност, справедливост и защита на права.

Особено тревожна остава кризата в съдебната власт.

Висшият съдебен съвет и Инспекторатът към ВСС продължиха да функционират

с изтекли мандати, а ключови позиции в системата останаха заети от временно

изпълняващи функции лица. Това е паралелен механизъм за упражняване на власт,

който може да продължи неопределено време без гарантирана отчетност. Докладът

описва среда, в която натискът върху независими магистрати приема различни форми –

от кадрови предупреждения, публична дискредитация, натиск за отводи по

чувствителни дела и дори физическо насилие.

Задържането на кмета на Варна Благомир Коцев, бившия заместник-кмет на

София Никола Барбутов и двама общински съветници от Варна е драстичен пример за

използване на лишаването от свобода като инструмент за политически натиск.

Масовите задържания по време на протестите в края на годината допълват тази картина

– задържани са общо около 130 души, при съмнения за превантивни задържания и

липса на индивидуална преценка. БХК оказа правна помощ на задържан, пострадал от

полицейско насилие, който дълго време не е получил адекватна медицинска помощ.

Количествените данни, които БХК събира ежегодно, показват и сериозния

мащаб, и продължаващото институционално неглижиране на полицейското насилие.

По данни на прокуратурата от 1 януари до 30 септември 2025 г. са образувани 161

преписки за насилие от правоприлагащи органи, но внесените в съда обвинителни

актове са едва три, а осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт — две. От данните,

получени от МВР, става ясно, че до областните дирекции са достигнали поне 111

сигнала за полицейско насилие, от които едва 42 са препратени на прокуратурата.

Системната атака срещу гражданските свободи е друг централен акцент в доклада.

През 2025 г. неправителствени организации, активисти, журналисти и

граждански инициативи бяха подложени на политическа стигматизация,

административни ограничения и опити за делегитимиране.

От свиването на финансирането на гражданския сектор на международно

равнище пострадаха директно уязвими групи. БХК беше принуден да затвори правната

приемна за търсещи убежище, бежанци и мигранти. През изминалите 30 години

приемната е оказвала подкрепа на между 2000 и 15 000 души годишно.

Вътрешнополитически през годината неколкократно беше предлагано

законодателство, което ограничава правата на гражданските организации, стигматизира

ги и поставя в риск от властови произвол работещите в тях. Свободата на изразяване

беше подложена на системна атака с редица инициативи, като SLAPP-делата

постигнаха тревожен успех с присъдата, произнесена срещу журналиста Борис Митов.

Тези процеси бяха съпътствани с продължаващ застой в синхронизирането на

законодателната уредба за по-високи гаранции в свободата на изразяване и цифровите

права.

Отслабване на защитата на уязвими групи

Цитираните дотук процеси се отразиха регресивно върху защитата правата на

уязвимите групи. Въпреки някои успехи в съдебните дела срещу реч на омразата,

практиката на КЗД остана непрозрачна и често без необходимите гаранции, които

националният орган по равенство е задължен да предоставя. Усилията за

институционализиране на хомофобията чрез законодателния процес продължиха.

Отбелязва се също системният натиск върху правата на децата – едновременно през

проекти за промени в ЗПУО, ЗЗД и Семейния кодекс, и чрез фрапиращ публичен

наратив от политици и институционални представители, който приравнява грижата за

благосъстоянието на децата с ограничаване на правата им и дори оправдава някои

форми на насилие. Най-тревожната находка беше свързана с децата в конфликт със

закона и институциите по морално остарелия ЗБППМН, по силата на който в ДВНМН

са настанени 161 деца, а във ВУИ и СПИ — 101 деца.

В доклада за 2025 г. за първи път в главата за правата на хората с психични

разстройства обръщаме сериозно внимание на зависимостите, които остават почти

невидима група в правозащитния дебат, въпреки че са подложени на тежка стигма,

дискриминация и системни откази от лечение.

Състоянието на психиатричната грижа като цяло остава тревожно.

В заключение общият извод е, че България се нуждае не от отделни

корекции в конкретни системи, а от възстановяване на базовите гаранции за

отчетност, независимост, граждански контрол и реална защита на уязвимите

групи.

Пълния текст на доклада можете да намерите на: